Harry Kane kariyerinde Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü ikinci kez kazanacak

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Harry Kane kariyerinde Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü ikinci kez kazanacak

Bayern Münih'in forveti Harry Kane, Avrupa'nın en golcü oyuncusuna verilen prestijli ödül olan Altın Ayakkabı'yı kariyerinde ikinci kez alacak. Goal.com'un haberine göre İngiltere millî takımının kaptanı, tamamlanan sezondaki etkileyici performansı ve gol yağmuru sayesinde kıtanın tüm ligleri arasında en iyisi seçildi ve bu ödül kendisine 19 Ağustos'ta düzenlenecek törenle takdim edilecek. Bu haberi Goal.com bildirdi .

Futbolcunun 2025-26 sezonundaki istatistikleri oldukça etkileyici. Harry Kane, Almanya Bundesliga'da rakip fileleri 36 kez havalandırmayı başardı. Bu sonuç, sıralamada 72 puan getirerek Manchester City forveti Erling Haaland ve geçen sezonun kazananı Real Madrid temsilcisi Kylian Mbappé gibi rakiplerini geride bırakıp zirvede yer almasını sağladı.

Rekorlar ve Tarihî Bir Sezon

Bu başarı, Tottenham'ın eski forveti için kariyerindeki ikinci Altın Ayakkabı olarak tarihe geçiyor. Kane, ilk kez 2023-24 sezonunda da rakipsizdi. Ayrıca deneyimli santrfor, Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda toplam 61 gol atarak mutlak bir rekor kırdı ve Alman kulübündeki performansıyla dünya çapında takdir topladı.

Bundesliga İcra Direktörü Mark Lens, oyuncunun Almanya ligindeki etkisini övgüyle değerlendirdi. Ligin resmî internet sitesine verdiği röportajda şunları söyledi: «Harry Kane, üst düzey performanslarıyla uzun yıllardır Bundesliga'nın ve uluslararası futbolun çehresini belirliyor. Geçen sezon attığı 36 gol, keskin golcülüğünü ve yeteneğini bir kez daha kanıtladı».

Alman Futbolunun Liderliği

Belirtmek gerekir ki gol krallığı yarışında yalnızca Harry Kane değil, diğer Bundesliga temsilcileri de önemli sıralarda yer aldı. Stuttgart forveti Deniz Undav, final sıralamasında ilk 10'a girerek dokuzuncu olurken Borussia Dortmund temsilcisi Serhou Guirassy 13. sırada yer aldı. Bu sonuçlar, Almanya liglerinin Avrupa'nın en üretken forvetleri için başlıca adreslerden biri olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Altın Ayakkabı'nın tarihi Alman futboluyla yakından bağlantılı. Harry Kane, bu başarısıyla Gerd Müller ve Robert Lewandowski gibi efsanevi golcülerin izinden gidiyor. Onlar da zamanında Almanya liginde parlayarak bu ödüle layık görülmüş ve İngiliz forvet şimdi bu yüksek standartları başarıyla sürdürüyor.

Harry KaneBayern MünihAltın AyakkabıBundesligaErling Haaland
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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