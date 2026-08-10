Çin'de yeni maglev tren prototipi 800 km/sa hıza ulaştı

Çin'de test edilen, yüksek hızlı manyetik levitasyona dayalı tren prototipi kısa bir mesafede 800 km/sa hıza ulaştı. ixbt.com'un haberine göre, 1110 kilogram ağırlığındaki test aracı sıfırdan söz konusu hıza yalnızca 5,3 saniyede çıktı. Haberi Ixbt.com haber veriyor.

Testler, Hubei eyaletindeki Doğu Gölü Yüksek Hızlı Demiryolları Laboratuvarı'na ait bir kilometrelik özel hatta gerçekleştirildi. Uzmanlar bu teknolojiyle yalnızca yüksek hızlara ulaşmayı değil, aracı kontrol etme olanaklarını da başarıyla test ediyor.

Rekor sonuçlar ve teknik olanaklar

Belirtildiğine göre araç, maksimum hıza ulaştıktan sonra yaklaşık 200 metre boyunca yumuşak bir şekilde fren yapmaya başladı. Ayrıca yüksek hızlı hareket sırasında konumunun milimetre düzeyinde hassasiyetle belirlenmesi de uzmanları şaşırttı.

Bu başarı, son altı ay içinde kırılan üçüncü dünya rekoru olarak tarihe geçti. Haziran ayında gerçekleştirilen ilk halka açık testlerde test aracı 650 km/sa hıza ulaşırken, temmuz ayında bu değer 800 km/sa seviyesine çıkarıldı.

Gelecekteki görevler

Şimdilik söz konusu olan yalnızca laboratuvar teknolojisi ve özel bir test pisti. Test edilen araç yolcu taşımak üzere tasarlanmadı; geleceğin ulaşım sistemleri için bir temel oluşturuyor.

Uzmanlara göre bu tür teknolojilere dayalı ticari hatlar oluşturulmadan önce birçok karmaşık mühendislik sorununun çözülmesi gerekiyor. Bunlar arasında güvenliğin sağlanması, ekipmanların uzun vadeli dayanıklılığı ve trenin aşırı hızlarda kontrol edilmesi gibi önemli unsurlar bulunuyor.