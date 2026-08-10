Manchester City, Atlético Madrid galibiyetiyle Asya turunu tamamladı

·67·Spor
Manchester City, Atlético Madrid galibiyetiyle Asya turunu tamamladı

Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City, Seul'de düzenlenen sezon öncesi Asya turunun son maçında Atlético Madrid'i 3-1 yenerek geri dönüş zaferi elde etti. Seul Dünya Kupası Stadı'nda oynanan karşılaşmada İngiliz ekibi başlangıçta geriye düşse de ikinci yarıdaki etkili oyunuyla maçı lehine çevirmeyi başardı. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Karşılaşmanın ilk yarısında Madrid ekibinin 16 yaşındaki futbolcusu Jorge Domínguez rakip fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Ancak devre arasının ardından sahaya tamamen farklı bir ruh haliyle çıkan "şehir ekibi", rakip savunmadaki boşlukları etkili şekilde değerlendirdi ve oyundaki üstünlüğü eline aldı.

Omar Marmoush'un iki golü galibiyeti getirdi

Mısırlı forvet Omar Marmoush, ikinci yarıda yalnızca üç dakika içinde iki gol atarak karşılaşmanın kaderini belirledi. Antoine Semenyo'nun asistlerinin ardından topu rakip ağlara gönderen forvet, takımının öne geçmesini sağladı. Hakemin uzatma dakikalarında ise Rayan Aït-Nouri, Divin Mubama'nın pası sonrasında skoru belirledi.

Omar Marmoush, kulübün resmi medya kanallarına verdiği röportajda karşılaşmayı değerlendirirken ilk yarıdaki fırsatları kullanamadığını ve ikinci yarıda tüm dikkatini doğru pozisyonu almaya verdiğini söyledi. Mısırlı oyuncu, teknik direktörün talepleri ve takım arkadaşlarının yardımı sayesinde gereken anlarda gereken yerde olabildiğini belirtti.

Yeni teknik direktör yönetimindeki uyum süreci

Pep Guardiola döneminin ardından yeni bir aşamaya geçen Manchester City oyuncuları, şu anda Enzo Maresca'nın taktik sistemine uyum sağlamak için çalışıyor. Marmoush, on yıl boyunca şekillenen bir sistemden yeni gerekliliklere geçmenin kolay olmadığını ancak takımın teknik direktörün fikirlerini yavaş yavaş benimsediğini ve yaz kampının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Asya turu boyunca taraftarların gösterdiği destek ve Kore kültürünün takımda sıcak bir izlenim bıraktığı belirtildi. Yaz tatilinde aile hayatında da önemli değişiklikler yaşadığını söyleyen forvet, bu durumun ruh halini olumlu etkilediğini gizlemedi.

Bu galibiyetle sezon öncesi hazırlıklarını moralli şekilde tamamlayan Manchester City, artık tüm dikkatini bir sonraki resmi karşılaşmasına, İngiltere Süper Kupası (Community Shield) kapsamında Arsenal'a karşı oynayacağı maça çevirecek.

Manchester CityOmar MarmoushAtlético MadridCommunity ShieldEnzo Maresca
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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