Boğırsoq yapmak isteyen kadının evi yandı

·3·Dünya
Boğırsoq yapmak isteyen kadının evi yandı

Kırgızistan’da boğırsoq hazırlamak isteyen bir kadının evi yangın nedeniyle tamamen yandı. Olay 7 Ağustos’ta meydana geldi.

Kadının anlattığına göre boğırsoq kızarttığı sırada kızgın yağ aniden alev aldı ve yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin diğer bölümlerine de yayıldı.

Olayı gösteren videoda, yangın nedeniyle kadının ikinci kattan çocuğunu aşağıda bekleyen kişilere indirdiği, ardından kendisinin de pencereden atladığı görülüyor.

Olay sonucunda ev ciddi hasar gördü. Yangın sırasında kadının ve çocuğunun hayatı tehlikeye girdi.

Bir kadın, çok katlı bir binanın penceresinden küçük bir çocuğu aşağıya sarkıtıyor.
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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