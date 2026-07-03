Arjantin Milli Takımı'nın Miami Havalimanı'ndaki Kontrolü Messi'yi Güldürdü

Miami'deki maç öncesinde Arjantin milli takım futbolcuları havalimanı kontrolünden geçti. Lionel Messi de takım arkadaşlarıyla birlikte kontrol sürecine katıldı.

Bu durum Messi için biraz komik göründü. Çünkü kendisi Miami şehrinde yaşıyor ve yerel "Inter Miami" kulübünün bir oyuncusu.

Buna rağmen, Arjantin kaptanı da diğer futbolcular gibi genel kurallara uydu. Süreç sırasında güldüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı.