Çin'de Öğrencilerden Alınan Yüzlerce Akıllı Telefon Çekiçle Parçalandı

·1·Dünya
Çin'de Öğrencilerden Alınan Yüzlerce Akıllı Telefon Çekiçle Parçalandı

Çin'deki özel okullardan birinde, öğrencilerden müsadere edilen yüzlerce akıllı telefon öğretmenler tarafından çekiçle parçalandı.

Edinilen bilgiye göre etkinlik, derslere telefon getirme yasağını ihlal etmenin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini öğrencilere göstermek amacıyla düzenlendi.

İmha edilen akıllı telefonlar, daha önce okul kurallarına uymayan öğrencilerden alınmıştı. Cihazlar birkaç yıl boyunca saklanmış ancak sahiplerine iade edilmemişti.

Telefonların çekiçle parçalanma süreci öğrencilerin gözü önünde gerçekleştirildi. Okul yönetimi bu yolla, ders sırasında akıllı telefon kullanımına karşı kesin tavrını ortaya koydu.

Olay sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Bazıları bu önlemi okul disiplinini sağlama yöntemi olarak değerlendirirken, diğerleri öğrencilerin kişisel eşyalarının yok edilmesini aşırı bir ceza olarak nitelendirdi.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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