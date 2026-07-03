Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde güçlü deprem meydana geldi

Cuma günü Endonezya'nın doğu kıyıları yakınlarında 6,2 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, ilk verilere göre doğal afet nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yıkım rapor edilmediği belirtildi.

Sarsıntının yerel saatle 11:31'de (GMT 02:31) kaydedildiği bildirildi. Depremin merkez üssü, Kuzey Maluku eyaletindeki Tobelo şehrinin yaklaşık 58 kilometre batısında, 120 kilometre derinlikte yer alıyor.

Depremin merkez üssünden yaklaşık 114 kilometre uzaklıktaki Ternate şehrinde yaşayan Umar Abbos, doğal afet anındaki durumu anlatarak büyük bir korku yaşadığını söyledi.

AFP haber ajansına konuşan Abbos, «Yol kenarındaki bir kafede oturmuş kahve içiyordum. Birden sandalyem sallanmaya başladı. Önceki depremlerin psikolojik etkisinden hala kurtulamadığım için bir an panikledim» dedi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), bu deprem sonrası tsunami riski bulunmadığını açıkladı. Bu nedenle halk için herhangi bir ek tahliye önlemi ilan edilmedi.

Bilindiği üzere, Endonezya ve komşu ülkeler Pasifik Okyanusu'nun ünlü «Ateş Çemberi» (Ring of Fire) bölgesinde yer almaktadır. Japonya'dan Güneydoğu Asya üzerinden Pasifik havzasına kadar uzanan bu jeolojik bölge, tektonik plaka hareketliliği ve çok sayıda yanardağ nedeniyle dünyanın en sismik olarak aktif bölgelerinden biridir. Bu sebeple bölgede güçlü depremler ve volkanik patlamalar sıkça meydana gelmektedir.