Fransa'da İndirimli Klimalar İçin Müşteriler Birbirine Girdi

·29·Dünya
Fransa'da İndirimli Klimalar İçin Müşteriler Birbirine Girdi

Fransa'da görülen anormal sıcaklar nedeniyle soğutma sistemlerine olan talep hızla arttı. Bunun sonucunda, ülkenin Nanterre şehrindeki büyük mağazalardan birinde beklenmedik bir kaos yaşandı.

Mağaza yönetiminin 200 bin adet klimayı ve vantilatörü indirimli fiyattan satışa sunacağını duyurduğu öğrenildi. Bu haberin yayılmasıyla birlikte binlerce müşteri sabahın erken saatlerinden itibaren satış noktasının önünde toplandı.

Mağaza kapıları açıldığında, müşteriler indirimli ürünleri ilk önce kapmak için birbirini itti ve bazı durumlarda kavgalar çıktı. Sonuç olarak kuyruklarda kargaşa yaşandı ve satış süreci bir süre kontrolden çıktı.

Sosyal medyada yayılan videolarda, insanların klima ve vantilatör almak için birbirleriyle mücadele ettiği, uzun kuyruklar ve mağaza içindeki panik açıkça görülüyor. Bu görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak internet kullanıcıları arasında hararetli tartışmalara yol açtı.

İnsanlar mağaza içinde birbirleriyle tartışıyor ve kaos yaşanıyor.
FransaNanterreNanterre
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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