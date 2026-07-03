SpaceX Starship Ship 40 Test Sonrası Kusursuz Durumda: Uçuş Sayısı Keskin Şekilde Artacak

·23·Teknoloji
SpaceX Starship Ship 40 Test Sonrası Kusursuz Durumda: Uçuş Sayısı Keskin Şekilde Artacak

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketi, en güçlü uzay aracı olan Starship üzerindeki çalışmalarını hızlandırmaya devam ediyor. Yakın zamanda gerçekleştirilen bir dizi statik ateşleme testinin ardından, Starship Ship 40 prototipi dış görünümüyle uzmanları ve gözlemcileri hayran bıraktı. Bu test, Flight Test 13 uçuşuna hazırlığın önemli bir aşaması olup, aracın ekstrem yüklere karşı dayanıklılığını kanıtladı. Ixbt.com haber veriyor.

NASASpaceflight temsilcisi Collin tarafından Starbase tesislerinde çekilen fotoğraflarda, Ship 40 gövdesinin neredeyse yeni gibi göründüğü görülüyor. En önemlisi, aracın atmosfere girişte aşırı ısınmaya karşı koruyan altıgen ısı kalkanı plakaları tamamen yerinde ve sağlam kalmış. Önceki prototiplerde bu tür testlerden sonra plakaların kopması veya gövdenin bazı kısımlarının hasar görmesi gözlemleniyordu.

Teknik Kapasiteler ve Raptor 3 Motorları

ixbt.com verilerine göre, Massey standında gerçekleştirilen bu testte aracın altı motoru aynı anda 60 saniye boyunca tam güçte çalıştı. Bu süreç, araç motorlarının stabilitesinin ve ısı korumasının sağlamlığının test edilmesine olanak tanıdı. Ship 40, Starship V3 neslinin ikinci temsilcisidir ve geliştirilmiş Raptor 3 motorları ile donatılmıştır.

Yeni nesil motorlar sadece daha güçlü değil, aynı zamanda daha kompakttır. Tasarımları karmaşık dış borular ve sensörlerden arındırılmış olup, bu da sistemin güvenilirliğini artırmaktadır. Starship projesinin başarısı, tam olarak bu motorların tekrar tekrar ve hatasız çalışmasına bağlıdır.

Uçuş Takviminde Büyük Değişiklikler

SpaceX planına göre, Starship sisteminin 13. test uçuşunun bu yılın Temmuz ayı ortalarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu uçuşun da suborbital rotada yapılması planlanıyor. Ancak Ağustos ayından itibaren şirket, uçuş frekansını keskin bir şekilde artırmayı hedefliyor: Artık Starship ayda en az bir kez uzaya yol alacak.

Sektör uzmanları, 14. uçuşun proje tarihinde bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor. Tam bu aşamada, aracın ilk kez tam orbital uçuş gerçekleştirmesi bekleniyor. Eğer tüm planlar başarıyla uygulanırsa, Starship yakın gelecekte Ay'ın kolonizasyonu ve Mars ekspedisyonlarının düzenlenmesinde temel taşıma aracı haline gelecek.

Özbekistanlı uzay meraklıları için de bu haberler önem taşıyor, çünkü SpaceX teknolojilerinin uzaya yük taşıma maliyetlerini birkaç kat düşürmesi bekleniyor. Bu durum, gelecekte küçük devletlerin ve özel şirketlerin de uzay programlarına katılım imkanlarını genişletecektir.

SpaceXStarshipElon MuskUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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