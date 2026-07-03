Demiryolu Biletleri Artık Maks Mesajlaşma Uygulaması Üzerinden Satın Alınabilecek

·29·Teknoloji
Demiryolu Biletleri Artık Maks Mesajlaşma Uygulaması Üzerinden Satın Alınabilecek

Dijital teknolojilerin ulaşım sektörüne entegrasyonu sonucunda yolcular için sunulan kolaylıklar artmaya devam ediyor. Rusya Demiryolları (RJD), bu yılın sonuna kadar "Maks" ulusal mesajlaşma uygulaması içindeki özel bir chat-bot aracılığıyla bilet satışını başlatmayı planlıyor. Bu yenilik, yolcuların sıra beklemeden ve ek uygulamalar indirmeden bilet satın almalarına olanak tanıyacak. Ixbt.com haberine göre belirtiliyor.

Yeni hizmet türü temel olarak banliyö hatlarındaki trenler için tasarlanmıştır. ixbt.com yayınında yer alan bilgiye göre, söz konusu sistem Rusya'nın neredeyse tüm bölgelerindeki demiryolu ağlarında geçerli olacak. Sadece, halihazırda kendine özgü ayrı bir bilet satış sistemi kurulmuş olan Moskova ulaşım düğümü bunun istisnasıdır.

Test Süreçleri ve Güvenlik Önlemleri

RJD uzmanları, yeni servisi geniş kitlelere sunmadan önce teknik olarak kusursuz çalışmasını sağlamak için çalışmalar yürütüyor. Şirket temsilcileri, servisi ölçeklendirmeden önce kesintisiz çalışmasının her yönüyle analiz edilmesinin ve güvenlik sistemlerinin kontrol edilmesinin kritik bir aşama olduğunu vurguluyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu proje uzun süredir test edilmektedir. Özellikle Mart 2026'dan itibaren chat-bot özellikleri Novosibirsk, Omsk, Kemerovo bölgeleri ile Altay ve Krasnoyarsk eyaletlerindeki banliyö hatlarında pilot olarak uygulanmaya başlandı. 1 Temmuz'dan itibaren ise bu listeye Rusya'nın Kuzey-Batı bölgeleri de eklendi.

Dijital Dönüşümün Önemi

Mesajlaşma uygulamaları üzerinden bilet satışı uygulaması günümüzde küresel bir trend haline geliyor. Bu tür çözümler, kullanıcıların zaman tasarrufu sağlamasının yanı sıra ulaşım şirketleri için de operasyonel maliyetlerin azaltılmasına hizmet ediyor. Telegram veya diğer ulusal mesajlaşma uygulamaları içindeki botlar aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler, basit ve anlaşılır bir arayüze sahip olmalarıyla öne çıkıyor.

Özbekistan koşullarında da demiryolu ve otobüs biletlerinin Telegram botları üzerinden satın alınması sisteminin yaygınlaştığı göz önüne alındığında, bölgesel ölçekte dijital hizmetlerin büyüme eğilimi açıkça görülmektedir. RJD'nin bu deneyimi, gelecekte diğer komşu ülkelerin ulaşım sistemlerinde de yeni inovatif yaklaşımlara ön ayak olabilir.

Hizmetin tam kapasiteyle devreye girmesi, yolcuların tren programlarını gerçek zamanlı olarak takip etmelerine, boş yerleri seçmelerine ve ödemeyi birkaç saniye içinde gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak. Bu da ulaşım lojistiğinde müşteri odaklı servis kalitesini yeni bir seviyeye taşıyacaktır.

TeknolojiUlaşımMaksChat-botRJD
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Apple tarihindeki en pahalı akıllı telefon: iPhone Ultra'nın 3000 dolara kadar fiyatlandırılması bekleniyorApple tarihindeki en pahalı akıllı telefon: iPhone Ultra'nın 3000 dolara kadar fiyatlandırılması bekleniyorBugün, 15:59SpaceX Starship Ship 40 Test Sonrası Kusursuz Durumda: Uçuş Sayısı Keskin Şekilde ArtacakSpaceX Starship Ship 40 Test Sonrası Kusursuz Durumda: Uçuş Sayısı Keskin Şekilde ArtacakBugün, 15:21iPhone Kullanıcıları Max Messenger'da Bildirimleri Geri Getirmenin Yolunu BulduiPhone Kullanıcıları Max Messenger'da Bildirimleri Geri Getirmenin Yolunu BulduBugün, 14:24Starlink, Paraguay'daki 1600 Okula Yüksek Hızlı İnternet SağlayacakStarlink, Paraguay'daki 1600 Okula Yüksek Hızlı İnternet SağlayacakBugün, 13:50iPhone 18 Pro'nun nasıl görüneceği belli olduiPhone 18 Pro'nun nasıl görüneceği belli olduBugün, 13:38iPhone 18 Pro Max Bataryası Rekor Kırıyor: SIM Kart Yuvasından Vazgeçmenin EtkisiiPhone 18 Pro Max Bataryası Rekor Kırıyor: SIM Kart Yuvasından Vazgeçmenin EtkisiBugün, 13:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı