Demiryolu Biletleri Artık Maks Mesajlaşma Uygulaması Üzerinden Satın Alınabilecek

Dijital teknolojilerin ulaşım sektörüne entegrasyonu sonucunda yolcular için sunulan kolaylıklar artmaya devam ediyor. Rusya Demiryolları (RJD), bu yılın sonuna kadar "Maks" ulusal mesajlaşma uygulaması içindeki özel bir chat-bot aracılığıyla bilet satışını başlatmayı planlıyor. Bu yenilik, yolcuların sıra beklemeden ve ek uygulamalar indirmeden bilet satın almalarına olanak tanıyacak. Ixbt.com haberine göre belirtiliyor.

Yeni hizmet türü temel olarak banliyö hatlarındaki trenler için tasarlanmıştır. ixbt.com yayınında yer alan bilgiye göre, söz konusu sistem Rusya'nın neredeyse tüm bölgelerindeki demiryolu ağlarında geçerli olacak. Sadece, halihazırda kendine özgü ayrı bir bilet satış sistemi kurulmuş olan Moskova ulaşım düğümü bunun istisnasıdır.

Test Süreçleri ve Güvenlik Önlemleri

RJD uzmanları, yeni servisi geniş kitlelere sunmadan önce teknik olarak kusursuz çalışmasını sağlamak için çalışmalar yürütüyor. Şirket temsilcileri, servisi ölçeklendirmeden önce kesintisiz çalışmasının her yönüyle analiz edilmesinin ve güvenlik sistemlerinin kontrol edilmesinin kritik bir aşama olduğunu vurguluyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu proje uzun süredir test edilmektedir. Özellikle Mart 2026'dan itibaren chat-bot özellikleri Novosibirsk, Omsk, Kemerovo bölgeleri ile Altay ve Krasnoyarsk eyaletlerindeki banliyö hatlarında pilot olarak uygulanmaya başlandı. 1 Temmuz'dan itibaren ise bu listeye Rusya'nın Kuzey-Batı bölgeleri de eklendi.

Dijital Dönüşümün Önemi

Mesajlaşma uygulamaları üzerinden bilet satışı uygulaması günümüzde küresel bir trend haline geliyor. Bu tür çözümler, kullanıcıların zaman tasarrufu sağlamasının yanı sıra ulaşım şirketleri için de operasyonel maliyetlerin azaltılmasına hizmet ediyor. Telegram veya diğer ulusal mesajlaşma uygulamaları içindeki botlar aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler, basit ve anlaşılır bir arayüze sahip olmalarıyla öne çıkıyor.

Özbekistan koşullarında da demiryolu ve otobüs biletlerinin Telegram botları üzerinden satın alınması sisteminin yaygınlaştığı göz önüne alındığında, bölgesel ölçekte dijital hizmetlerin büyüme eğilimi açıkça görülmektedir. RJD'nin bu deneyimi, gelecekte diğer komşu ülkelerin ulaşım sistemlerinde de yeni inovatif yaklaşımlara ön ayak olabilir.

Hizmetin tam kapasiteyle devreye girmesi, yolcuların tren programlarını gerçek zamanlı olarak takip etmelerine, boş yerleri seçmelerine ve ödemeyi birkaç saniye içinde gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak. Bu da ulaşım lojistiğinde müşteri odaklı servis kalitesini yeni bir seviyeye taşıyacaktır.