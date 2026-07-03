Cristiano Ronaldo'nun Hırvatistan maçındaki golü öncesi "Bismillah" dediği anlar kameraya yansıdı (video)
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Cristiano Ronaldo'nun Hırvatistan karşısında penaltı vuruşu öncesinde "Bismillah" dediği yayın kameralarına yansıdı. Portekizli forvet, ardından vuruşu isabetle gerçekleştirerek golü kaydetti.
Bu anlar kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Futbolseverler, Ronaldo'nun penaltı öncesi söylediği sözleri ve gol sonrası tepkisini tartışıyor.
Ronaldo'nun gol attığı bu maçta Portekiz, skor olarak geride olmasına rağmen durumu lehine çevirmeyi başardı. Takım geri dönüş yaparak turnuvanın son 16 turuna yükseldi.
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