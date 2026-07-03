Cristiano Ronaldo yine tarih yazdı: 25 gollük eşsiz rekor

·36·Spor
Cristiano Ronaldo yine tarih yazdı: 25 gollük eşsiz rekor

Portekiz milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde bir kez daha devasa bir başarıya imza attı.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında toplamda en az 25 gol atan tarihteki ilk futbolcu oldu. Bu bilgi Squawka istatistik merkezi tarafından paylaşıldı.

Tarihi gol Hırvatistan'a karşı geldi

Ronaldo, büyük uluslararası turnuvalardaki 25. golünü Dünya Kupası 2026 son 16 turunda Hırvatistan ağlarına gönderdi.

Maçın 68. dakikasında Portekiz penaltı kazandı. Topun başına geçen Cristiano, vuruşu isabetle tamamlayarak bir sonraki tarihi başarısını kaydetti.

Ronaldo'nun turnuvalardaki golleri

Portekizli yıldızın Dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki gol dağılımı şu şekildedir:

  • Euro 2004 — 2 gol;

  • Dünya Kupası 2006 — 1 gol;

  • Euro 2008 — 1 gol;

  • Dünya Kupası 2010 — 1 gol;

  • Euro 2012 — 3 gol;

  • Dünya Kupası 2014 — 1 gol;

  • Euro 2016 — 3 gol;

  • Dünya Kupası 2018 — 4 gol;

  • Euro 2020 — 5 gol;

  • Dünya Kupası 2022 — 1 gol;

  • Dünya Kupası 2026 — şu ana kadar 3 gol.

22 yıllık tarih

Ronaldo, Avrupa şampiyonasında ilk golünü 2004 yılında atmıştı.

O tarihten beri, farklı dönemlerdeki Dünya ve Avrupa şampiyonalarında Portekiz'in ana taşıyıcılarından biri olmaya devam ediyor.

Hırvatistan'a karşı atılan gol ise Cristiano'nun 22 yıl boyunca büyük uluslararası turnuvalarda topladığı gol sayısını 25'e ulaştırdı.

Ronaldo'nun rekorları devam ediyor

Cristiano Ronaldo, büyük turnuvalardaki istikrarı ve uzun yıllar boyunca üst düzeyde oynamasıyla futbol tarihinde ayrıcalıklı bir yere sahip.

Dünya Kupası 2026'da şu ana kadar üç gol atan forvet, turnuvanın sonraki aşamalarında rekorunu daha da geliştirme şansına sahip.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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