Venezuela'daki Şiddetli Depremlerde Can Kaybı 2.295'e Yükseldi

·44·Dünya
Venezuela'daki Şiddetli Depremlerde Can Kaybı 2.295'e Yükseldi

Venezuela'da meydana gelen iki şiddetli deprem sonucunda can kaybının 2.295 kişiye ulaştığı bildirildi. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodríguez, 11 binden fazla kişinin daha yaralandığını belirtti.

Ülkede hayatını kaybedenlerin anısına yedi günlük ulusal yas ilan edildi. Başkan Vekili Delcy Rodríguez, kurtarma ekiplerinin enkaz altında hayatta kalanları bulma ihtimali olduğu sürece arama çalışmalarının durdurulmayacağını söyledi.

Afetten en çok etkilenen bölge La Guayra oldu. Eyalette konutların yanı sıra devlet kurumlarının binaları da yıkıldı. Bazı bölgelerde kurtarmacılar ve gönüllüler, ağır ekipman eksikliğine rağmen enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

Resmi veriler düzenli olarak güncelleniyor. Son raporlarda can kaybının 2.595'e, yaralı sayısının ise 12.400'e yükseldiği belirtildi. Arama çalışmaları henüz tamamlanmadı.

VenezuelaJorge RodriguezJorge Rodriguez
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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