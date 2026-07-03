Tottenham Joao Palhinha transferinden vazgeçti: Portekizli yıldız Bayern'e dönüyor

Londra ekibi Tottenham orta sahayı güçlendirme planlarında değişikliğe gitti. Kulüp yönetimi, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak takımda geçiren Joao Palhinhanın bonservisini almamaya karar verdi. Bu karar, Portekizli futbolcunun geleceğini yeniden belirsizliğe sürüklüyor. Goal.com haberine göre,

Sky Sport'un verdiği bilgilere göre, "Spurs" kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmayacaklarını resmen bildirdi. Sonuç olarak, 30 yaşındaki ön libero yaz transfer döneminde Münih'teki Bayern klübüne geri dönmek zorunda kalacak. Londralılar, bu karar ile diğer transfer hedeflerine odaklanmayı uygun gördü.

Tottenham'ın bu keskin kararının arkasında, takımın orta sahasına yapılan devasa yatırımların olduğu söyleniyor. Özellikle kulüp, Sandro Tonali için yaklaşık 117 milyon euro ve Mateus Fernandes transferi için 98 milyon euro harcadı. Bu kadar yüksek harcamalardan sonra, Palhinha'yı takımda tutmak mali ve taktik açıdan mantıklı bulunmadı.

Bayern'deki belirsiz gelecek

Joao Palhinha'nın Bayern ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar sürse de, Münih'teki geleceği garanti değil. Alman devi, kadroyu gençleştirmek ve maaş bütçesini optimize etmek amacıyla deneyimli futbolcuyu satmaya hazır. Uygun bir teklif gelmesi durumunda, Münihlilerin Portekizli oyuncuyla vedalaşmaya karşı olmadıkları belirtildi.

Şu anda futbolcunun eski takımı olan Lizbon'un Sporting CP klübünün oyuncuyla ilgilendiğine dair haberler mevcut. Ancak Bayern tarafından belirlenen yüksek fiyat transfer görüşmelerini zorlaştırıyor. Portekiz kulübü, Almanların talep ettiği tutarı ödemeye mali açıdan henüz hazır değil.

Joao Palhinha, fiziksel gücü ve top kapma becerisiyle tanınıyor. Premier League kariyeri boyunca en iyi ön liberolardan biri olarak kabul edilmişti. Buna rağmen, Tottenham'ın yeni stratejisi daha genç ve yaratıcı oyunculara dayanmayı öngörüyor.

Avrupa'nın birçok önde gelen kulübü futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Sezon öncesi hazırlık kampı başlamadan önce Palhinha ya kendine yeni bir takım bulmalı ya da Bayern kampında yerini kanıtlamalı. Şu an için bir sonraki durağı konusunda kesin bir karar verilmiş değil.