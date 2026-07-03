Kiev'deki “Özbek Pilavı №1” Restoranı Füze Saldırısında Yıkıldı

Rusya'nın Kiev'e gerçekleştirdiği son füze saldırısı sonucunda başkentteki ünlü “Özbek Pilavı №1” restoranı tamamen yıkıldı. Restoran yönetimi durumu böyle bildirdi.

Restoranın Kiev şehrinin Garmatnaya Caddesi'nde yer aldığı, saldırı sonucunda binanın ciddi hasar aldığı ve neredeyse küle döndüğü belirtildi. Neyse ki, hava saldırısının gerçekleştiği sırada restoranda personel bulunmuyordu. Bu nedenle olay sonucunda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Restoran yönetimi müşterilere yaptığı çağrıda, işletmenin faaliyetlerine geçici olarak Kiev şehri, Garmatnaya Caddesi, No: 1 adresinde bulunan şubesi üzerinden devam edeceğini bildirdi.

Bilindiği üzere, bu Ukrayna'da Özbek mutfağıyla ilgili yaşanan ilk trajik olay değil. 2022 yılında Ukrayna'nın Çuguyev şehrinde yerel halka pilav dağıtan 36 yaşındaki Özbekistanlı Sardor Hakimov Rusya'nın füze saldırısı sonucunda hayatını kaybetmişti. Saldırı sırasında bodrum katta olduğu ve insanlar için pilav hazırlığı yaptığı sırada can vermişti.

Sardor Hakimov, 2000 yılından beri Lugansk bölgesinin Severodonetsk şehrinde yaşamıştı. Daha sonra 2014 yılında Çuguyev şehrine taşınarak burada Özbek milli yemeklerinin hazırlandığı bir restoran ve baharat dükkanı açmıştı. Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgali başladıktan sonra ailesini Özbekistan'a göndermiş, ancak kendisi Çuguyev'de kalarak yerel halka sıcak yemek dağıtma ve yardım çalışmalarına devam etmişti.