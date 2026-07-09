Rusya'ya saldıran dronlar Kazakistan'dan mı fırlatıldı

Rusya'nın Omsk bölgesine yönelik dron saldırısının ardından, dronların Kazakistan topraklarından fırlatıldığına dair haberler geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Ancak Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, bu iddiaları kesin bir dille reddederek, bunların hiçbir kanıta dayanmayan asılsız iddialar olduğunu belirtti.

Omsk bölgesine yapılan saldırıdan sonra bazı Rus medya kuruluşları ve uzmanların, dronların Kazakistan topraklarından havalanmış olabileceğini öne sürdüğü öğrenildi. Bu tür görüşler, büyük ölçüde Omsk bölgesinin Kazakistan ile olan sınır komşuluğuna dayandırıldı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve hiçbir güvenilir kanıtla desteklenmediğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, bu tür haberlerin Kazakistan ile Rusya arasındaki stratejik ortaklığa ve geleneksel dostane ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan asılsız girişimler olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Resmi Astana, ülkenin dış politikasının iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve diğer devletlerin iç işlerine karışmama ilkeleri temelinde yürütüldüğünü bir kez daha hatırlattı. Ayrıca Kazakistan'ın uluslararası hukuk normlarına ve güvenliğe ilişkin uluslararası yükümlülüklere sıkı sıkıya bağlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Kazakistan'ın kendi topraklarının, hava sahasının veya altyapısının diğer devletlere karşı askeri operasyonlar yürütmek amacıyla kullanılmasına izin vermeyeceği özellikle vurgulandı.

Sonuç olarak Dışişleri Bakanlığı, medya kuruluşlarını ve kamuoyunu yalnızca resmi olarak doğrulanmış bilgilere dayanmaya ve teyit edilmemiş bilgileri yaymamaya çağırdı.