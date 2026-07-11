«Bu tartışmaları medya yaratıyor»: Martinez hakemlerle ilgili soruya yanıt verdi

·31·Spor
«Bu tartışmaları medya yaratıyor»: Martinez hakemlerle ilgili soruya yanıt verdi

Arjantin milli takımı savunma oyuncusu Lisandro Martinez, 2026 Dünya Kupası'nda hakemlerin son şampiyon lehine kararlar verdiği yönündeki tartışmalara yanıt verdi. Martinez'e göre takım, bu tür tartışmalara değil, sahadaki oyuna odaklanıyor.

Arjantin çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak. Maç öncesinde hakem yönetimi konusu tekrar gündeme geldi.

Martinez tartışmalara nokta koydu

Lisandro Martinez'e, hakemlerin Arjantin milli takımı lehine kararlar verdiği yönündeki iddialar soruldu.

«Söyleyecek bir şey yok. Bu tartışmaları siz yaratıyorsunuz. Biz ise sahada yüzde 100'ümüzü vererek oynamaya odaklanıyoruz» dedi.

Ona göre futbolcular, dışarıdaki tartışmalara aldırış etmeden sadece sonuca odaklanmalıdır.

Arjantin yine büyük bir sınavın eşiğinde

Son dünya şampiyonu, çeyrek finalde İsviçre milli takımı ile karşı karşıya gelecek.

Arjantin turnuvanın favorilerinden biri olarak görülse de, her maçta takım üzerindeki baskı devam ediyor.

Son şampiyon unvanını koruyor

Meksika, Kanada ve ABD'de düzenlenen 2026 Dünya Kupası 19 Temmuz'a kadar devam edecek.

Arjantin milli takımı son dünya şampiyonudur. Şimdi takımın bir üst tura çıkmak için İsviçre engelini aşması gerekiyor.

ArjantinLisandro MartinezDünya KupasıİsviçreFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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