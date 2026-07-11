Harry Kane'den Erling Haaland'a övgü: «O gerçek bir canavar ve gol makinesi»

·49·Spor
Harry Kane'den Erling Haaland'a övgü: «O gerçek bir canavar ve gol makinesi»

İngiltere Milli Takımı ve Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde en büyük rakiplerinden biri olan Erling Haaland hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. İki golcü arasındaki kıyaslamaların zirve yaptığı bir dönemde Kane, Norveçli yıldızın fiziksel durumunu ve verimliliğini özellikle vurguladı. Bu karşılaşma sadece iki milli takım arasında değil, aynı zamanda günümüzün en iyi iki santraforu arasındaki bir düello olarak da büyük ilgi görüyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Nettavisen'e verdiği röportajda Harry Kane, kendisi ile Erling Haaland arasındaki farklara değindi. Kane'e göre, her ikisi de forvet olarak tanımlansa da sahadaki görevleri ve oyun tarzları birbirinden tamamen farklı. Kane, kendisini daha çok takım oyununa odaklanan ve topla daha fazla buluşan bir oyuncu olarak görüyor.

Sahadaki farklı roller

«Bu soruya cevap vermek benim için zor. Her şeyden önce, biz tamamen farklı oyuncularız. Doğru, ikimize de forvet deniyor ama dürüst olmak gerekirse, bunlar neredeyse iki farklı pozisyon» diye açıkladı İngiltere kaptanı. Ona göre Haaland saf bir bitiriciyken, Kane sahanın daha derin bölgelerinde aktif olmayı tercih ediyor.

Buna rağmen Kane, Manchester City yıldızının başarılarını takdirle karşıladı. Bayern Münih forveti, «Erling inanılmaz bir performans sergiliyor, istatistiklerine diyecek yok. Fiziksel olarak gerçek bir makine, hatta bir canavar diyebiliriz. Pozisyonları değerlendirme becerisi en üst seviyede» diye ekledi.

Şu anda Dünya Kupası'nda «Altın Ayakkabı» ödülü için verilen mücadele de tam olarak bu iki futbolcu arasında geçiyor. Erling Haaland'ın 7 golü bulunurken, Harry Kane ondan sadece bir gol farkla geride kalıyor. Ancak Kane için kişisel ödüller, takım başarısının ardından geliyor.

Ana hedef — Dünya Kupası

Kane, tüm forvetlerin gol attığı bu turnuvayı yüksek seviyeli olarak nitelendirdi. Büyük turnuvalardaki rekabetin kendisini daha çok çalışmaya teşvik ettiğini belirtti. Kişisel sonuçlar ne kadar iyi olursa olsun, Harry Kane için 2026 şampiyonluğu en büyük öncelik olmaya devam ediyor.

«Benim ana hedefim Altın Ayakkabı değil, İngiltere ile Dünya Kupası'nı kazanmak. Ancak takımımın başarılı olması için görevimin gol atmak olduğunu biliyorum» diyerek sözlerini tamamladı tecrübeli golcü. Çeyrek final mücadelesi sadece yarı final biletini değil, aynı zamanda turnuvanın gol kralının kim olacağını da büyük ölçüde belirleyecek.

Гарри КейнЭрлинг ХоландАнглияЖаҳон ЧемпионатиFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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