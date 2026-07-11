Mücteba Hamaney: “Ali Hamaney ve diğer kurbanların intikamı alınacak”

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden eski dini lider Ali Hamaney ve diğer İranlıların ölümünün karşılıksız kalmayacağını belirtti.

Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Mücteba Hamaney'in mesajı İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından yayımlandı. Mesajda, intikam almanın İran halkının kesin talebi olduğu vurgulandı.

“Bu savaşlarda hayatını kaybeden tüm şehitlerin kanı için suçluları cezalandırmaya yemin ediyoruz. Bu, İran halkının iradesidir ve mutlaka gerçekleşecektir” denildi.

Mücteba Hamaney, bu meselenin belirli şahıslarla sınırlı olmadığını ve İran'ın hedeflerinden vazgeçmeyeceğini belirtti.

Söz konusu açıklamanın Ali Hamaney'in cenaze töreni vesilesiyle hazırlanan mesajdan alındığı ve hayatını kaybedenler için misilleme yapılacağının bir kez daha vurgulandığı bildirildi.