Vietnam'da turistleri taşıyan tekne alabora oldu

·47·Dünya
Vietnam'da turistleri taşıyan tekne alabora oldu

Vietnam'ın Phu Quoc adası yakınlarında turistleri taşıyan sürat teknesinin alabora olması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Haberi Zakon.kz duyurdu.

İlk bilgilere göre, olay sırasında teknede 32'si Hintli turist ve 4'ü mürettebat olmak üzere toplam 36 kişi bulunuyordu.

Facia, Hon May Rut Ngoai adasından yaklaşık 400 metre açıkta meydana geldi. Olayın ardından kurtarma ekipleri derhal bölgeye ulaşarak yolcuları kurtarma çalışmalarına başladı.

İlk incelemelere göre kazaya teknede meydana gelen teknik bir arızanın neden olmuş olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili resmi soruşturma devam ediyor.

Yerel yetkililer, kurbanların ve yaralıların kimliklerinin belirlenmesi ile kazanın nedenlerinin tam olarak araştırılması çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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