Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle acil durum planı devreye sokuldu

·65·Dünya
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle acil durum planı devreye sokuldu

Fransa hükümeti, ülkenin batı bölgelerinde görülen aşırı sıcaklar nedeniyle ilk kez "Orsec aşırı sıcak" acil durum planını devreye soktu. Bu bilgi Euronews tarafından aktarıldı.

Söz konusu plan, "kırmızı" seviyede sıcaklık uyarısı verilen 9 departmanda uygulamaya konuldu. Meteorologlar, 12 Temmuz'dan itibaren uyarının Paris'in bulunduğu Île-de-France bölgesiyle birlikte 24 departmana daha genişletileceğini duyurdu.

Genellikle sel ve diğer büyük doğal afetler sırasında kullanılan bu acil durum mekanizması, bu kez rekor düzeydeki sıcak hava nedeniyle devreye alındı.

Resmi verilere göre, yıl başından bu yana Fransa'da 8 binden fazla yangın meydana geldi ve 25 bin hektardan fazla alan yandı. Bu nedenle hükümet, yaşlılar ve diğer korunmaya muhtaç vatandaşlar için serinleme merkezleri açıyor, ayrıca hastanelere binlerce klima yerleştiriliyor.

Sinoptiklerin tahminlerine göre, ülkede aşırı sıcaklar 14 Temmuz'a kadar devam edecek.

FransaSıcak Hava DalgasıOrsecİklim DeğişikliğiAvrupa
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Charos
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