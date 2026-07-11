14 kez evlenip erkekleri dolandıran kadın yakalandı

ABD'nin Las Vegas şehrinde, birkaç yıl boyunca sahte evlilikler yoluyla erkekleri dolandıran 33 yaşındaki Jiayin Chen'in dolandırıcılık şeması ortaya çıkarıldı.

Soruşturma verilerine göre kadın, 2019-2024 yılları arasında en az 14 kez evlendi. Sosyal medya aracılığıyla erkeklerle tanışan kadın, evlilikten kısa bir süre sonra Çin'deki ağır hasta akrabalarını tedavi ettirme bahanesiyle onlardan yüklü miktarda para aldı. Parayı elde ettikten sonra ise tüm bağlarını koparıp izini kaybettirdi.

Chen'in daha önce yedi kez evlendiği belirlendi. 2024 yılında dolandırıcılık şüphesiyle yakalanıp kefaletle serbest bırakıldıktan sonra, Vicky Liang adıyla yedi erkekle daha evlenmeyi başardığı ortaya çıktı.

Mağdurlardan biri, kadına akrabasını tedavi ettirmesi için 23 bin dolar verdiğini, iki hafta sonra ise kadının boşanma talep ederek ortadan kaybolduğunu söyledi. Bir başka erkek ise ortak ev alma bahanesiyle ona yaklaşık 30 bin dolar verdiğini belirtti.

Soruşturma sürecinde kadının aldığı paraların büyük bir kısmını kumar oyunlarına harcadığı tespit edildi. Polis verilerine göre, kumarhanelerde 300 bin dolardan fazla para kaybetti.

Jiayin Chen, dolandırıcılık yoluyla 100 bin dolardan fazla para elde ettiğini itiraf etti. Hakkındaki hükmün 20 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.