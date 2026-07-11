İngiltere'ye çeyrek final öncesi iyi haber: üç futbolcu kadroya döndü

·3·Spor
İngiltere'ye çeyrek final öncesi iyi haber: üç futbolcu kadroya döndü

İngiltere Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile oynayacağı kritik maç öncesinde kadro konusunda olumlu haberler aldı. Teknik direktör Thomas Tuchel; Declan Rice, Reece James ve Marc Guehi'nin takımla antrenmanlara geri döndüğünü açıkladı.

Ancak İngiltere kadrosunda önemli bir eksik var; Meksika maçında kırmızı kart gören Jarell Quansah bir sonraki maçta forma giyemeyecek.

Üç futbolcu antrenmanlara döndü

Thomas Tuchel'in açıklamasına göre Declan Rice, Reece James ve Marc Guehi'nin tamamı sahalara döndü ve takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Alman teknik adam, "Üçü de geri döndü ve antrenmanlarda yer aldı. Bu harika bir haber. Cezalı oyuncumuz dışında herkes sahaya çıkmaya hazır" dedi.

Bu durum, çeyrek final gibi kritik bir aşama öncesinde İngiltere için büyük bir avantaj sağlıyor.

Quansah Norveç'e karşı oynamayacak

İngiltere, Meksika ile oynadığı maçı 3-2 kazanmıştı. O karşılaşmada savunma oyuncusu Jarell Quansah kırmızı kart görmüştü.

Bu nedenle cezalı duruma düşen oyuncu, Norveç ile oynanacak çeyrek final mücadelesinde takımına yardımcı olamayacak.

Maç ne zaman başlayacak?

Norveç ile İngiltere arasındaki çeyrek final karşılaşması 12 Temmuz'da oynanacak.

Mücadele TSİ 02:00'de başlayacak.

İngiltere'nin kilit oyuncularının dönüşü, Tuchel'e kadro seçiminde büyük bir esneklik sağlıyor. Şimdi asıl soru, bu dönüşlerin Norveç maçının sonucuna ne kadar etki edeceği?

İngiltereNorveçDünya KupasıThomas TuchelFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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