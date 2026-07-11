Bilim İnsanları Şaşkın: Dünya Güneş'in Isısından Kurtulabilir

·86·Dünya
Bilim İnsanları Şaşkın: Dünya Güneş'in Isısından Kurtulabilir

Belçika'daki KU Leuven Astronomi Enstitüsü'nden bilim insanları, Dünya gezegeninin gelecekte Güneş'in yaşamının son aşamalarından sağ çıkabileceğini duyurdu. Yeni araştırma sonuçlarına göre, bu olasılık daha önce düşünülenden çok daha yüksek olabilir.

Araştırma Astronomy & Astrophysics bilimsel dergisinde yayımlandı. Bilim insanları, Güneş'e benzeyen ancak yaşamının son aşamasına ulaşmış bir yıldızı gözlemleyerek Dünya'nın gelecekteki kaderini yeniden değerlendirdi.

Uzmanlartarafından açıklandığı üzere, yaklaşık 5 milyar yıl sonra Güneş çekirdeğindeki hidrojen rezervini tüketecek. Bundan sonra kırmızı dev haline gelerek mevcut hacminin yaklaşık 100 katına kadar genişleyebilir.

Bu süreçte Dünya üzerinde aynı anda iki farklı etki gözlemlenecektir. Bir yandan Güneş'in ani genişlemesi gezegeni kendine doğru çekebilir. Diğer yandan ise yıldız dış katmanlarını kaybederek kütlesi azalacaktır. Sonuç olarak çekim gücü zayıflayacak ve Dünya'nın daha uzak bir yörüngeye kayma olasılığı ortaya çıkacaktır.

Araştırmanın yazarı Mats Esselders, Dünya'nın geleceğinin tam olarak bu iki süreç arasındaki dengeye bağlı olduğunu belirtiyor. Eğer Güneş'in çekim gücü baskın gelirse, gezegen yutulacaktır. Aksi takdirde Dünya tehlikeli bölgeden çıkabilir.

Bilim insanları bu sonuca varmak için Dünya'dan yaklaşık 200 ışık yılı uzaklıkta bulunan L2 Puppis yıldızını da gözlemlediler. Bu yıldız bir zamanlar Güneş'e benziyordu ve şu anda yaşamının son aşamasını yaşıyor.

Modern kütleçekim modellerine dayanan hesaplamalar, Dünya'nın genişleyen Güneş'in etkisinden kurtulabileceğini gösterdi. Ancak bilim insanları, bu sonucu tam olarak doğrulamak için ek gözlemlere ve daha kesin verilere ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Aynı zamanda araştırmacılar, Merkür ve Venüs'ün kırmızı deve dönüşen Güneş'in dış katmanları tarafından yutulma olasılığının çok yüksek olduğunu kaydetti.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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