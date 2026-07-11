Scaloni, Messi'nin ne zaman futbolu bırakacağı hakkında konuştu

Arjantin milli takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, Lionel Messi'nin kariyerini ne zaman noktalayacağı sorusunu yanıtladı. Ona göre Arjantinli yıldız, istediği sürece en üst seviyede kalmaya devam edebilir.

Messi'nin mevcut formunu da öven Scaloni, onun gençlik dönemindeki seviyesini hayal etmenin bile zor olduğunu belirtti.

«Kendi bırakmadığı sürece en iyisi olmaya devam edecek»

Mundo Deportivo gazetesi, Scaloni'nin şu sözlerine yer verdi:

«Kendi bırakmadığı sürece en iyisi olmaya devam edecek. 50 yaşında değil tabii ki, ama istediği sürece dünyanın en iyi futbolcusu kalmaya devam edecektir.»

Arjantinli çalıştırıcı, Messi'nin futboldaki etkisinin hala çok büyük olduğunu vurguladı.

Scaloni, Messi'nin gençlik yıllarını andı

Teknik direktör, Messi'nin 23-24 yaşlarındaki performansı hakkında da görüşlerini paylaştı.

«23-24 yaşlarında Barcelona'dayken nasıl bir seviyede olduğunu hayal bile edemiyorum. Bu konu hakkında çok konuşuyoruz» dedi Scaloni.

Bu sözler, Messi'nin yıllar geçse de üst düzey performansını koruduğuna bir işaret olarak kabul edildi.

Messi altıncı Dünya Kupası'nda mücadele ediyor

Lionel Messi, kariyerindeki altıncı Dünya Kupası'nda sahne alıyor.

Bu turnuvada 8 golle Kylian Mbappé ile birlikte gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Ayrıca Messi, Dünya Kupaları tarihinde 21 golle en golcü oyuncu konumunda bulunuyor.

Şimdi asıl soru şu: Messi ne zaman bırakacak?

Scaloni'nin sözlerinden anlaşıldığı üzere, Arjantin teknik ekibi Messi'yi hala takımın ana figürü olarak görüyor.

Şimdi tüm taraftarların merak ettiği tek bir soru var: Leo daha kaç yıl üst düzeyde oynayacak?