Solbakken İngiltere'yi favori olarak gördü ancak önemli bir uyarıda bulundu

·32·Spor
Solbakken İngiltere'yi favori olarak gördü ancak önemli bir uyarıda bulundu

Norveç milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken, rakibini favori olarak nitelendirdi ancak İngiltere'nin üstünlüğünün mutlak olmadığını vurguladı.

Teknik direktöre göre, asıl baskı İngilizlerin üzerinde olacak. Norveç ise sadece Erling Haaland'a bağlı bir takım olmadığını kanıtlamaya çalışacak.

«İngiltere favori ancak mutlak değil»

Ståle Solbakken, İngiltere'nin güçlü kadrosunu ve büyük tecrübesini kabul etti.

«İngiltere favori, ancak mutlak bir favori değil. Bence İngiltere üzerindeki baskı bizimkinden daha fazla» dedi.

Ona göre Norveç de sonuç için sorumluluk hissediyor. Ancak maç başladığında oyuncular baskıyı unutup sahadaki görevlerine odaklanacaklar.

Kane ve Haaland rekabeti

Çeyrek final öncesinde tüm dikkatler iki forvet oyuncusu olan Harry Kane ve Erling Haaland üzerinde.

Solbakken bu durumu gizlemedi:

«Kane'in İngiltere milli takımının lideri, Erling'in ise bizim liderimiz olduğu kimse için sır değil.»

Bununla birlikte teknik direktör, maçı sadece iki yıldız arasındaki bir rekabet olarak değerlendirmenin yanlış olacağını belirtti.

«Diğer oyuncularımıza yeterince değer vermiyorsunuz»

Solbakken, Norveç kadrosunda Haaland dışında da üst düzey oyuncuların bulunduğuna dikkat çekti.

«Hiç şüphe yok, Haaland bizim liderimiz. Ancak bence diğer bazı oyuncularımıza yeterince değer vermiyorsunuz» dedi.

Haaland'ın da gol atabilmesi ve yeteneklerini sergileyebilmesi için takım arkadaşlarının yardımına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Norveç sürprize hazırlanıyor

İngiltere kağıt üzerinde favori olabilir ancak Norveç kendi şansına inanıyor. Solbakken'in açıklamalarından, takımın rakibin baskısından yararlanarak kolektif oyunlarıyla yarı finale çıkmayı hedeflediği anlaşılıyor.

Şimdi asıl soru şu: Kane liderliğindeki İngiltere mi üstün gelecek, yoksa Haaland önderliğindeki Norveç turnuvanın bir sonraki sürprizine mi imza atacak?

Dünya KupasıİngiltereNorveçErling HaalandHarry Kane
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Bu tartışmaları medya yaratıyor»: Martinez hakemlerle ilgili soruya yanıt verdi«Bu tartışmaları medya yaratıyor»: Martinez hakemlerle ilgili soruya yanıt verdiBugün, 18:18Harry Kane'den Erling Haaland'a övgü: «O gerçek bir canavar ve gol makinesi»Harry Kane'den Erling Haaland'a övgü: «O gerçek bir canavar ve gol makinesi»Bugün, 17:54Scaloni, Messi'nin ne zaman futbolu bırakacağı hakkında konuştuScaloni, Messi'nin ne zaman futbolu bırakacağı hakkında konuştuBugün, 17:37İngiltere'ye çeyrek final öncesi iyi haber: üç futbolcu kadroya döndüİngiltere'ye çeyrek final öncesi iyi haber: üç futbolcu kadroya döndüBugün, 17:32Atletico Madrid kadrosunu Danimarka milli takımının yıldızıyla güçlendirdiAtletico Madrid kadrosunu Danimarka milli takımının yıldızıyla güçlendirdiBugün, 16:15Manchester City, genç yetenek Jeremy Monga'yı Arsenal'in elinden kaptıManchester City, genç yetenek Jeremy Monga'yı Arsenal'in elinden kaptıBugün, 16:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı