Solbakken İngiltere'yi favori olarak gördü ancak önemli bir uyarıda bulundu

Norveç milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken, rakibini favori olarak nitelendirdi ancak İngiltere'nin üstünlüğünün mutlak olmadığını vurguladı.

Teknik direktöre göre, asıl baskı İngilizlerin üzerinde olacak. Norveç ise sadece Erling Haaland'a bağlı bir takım olmadığını kanıtlamaya çalışacak.

«İngiltere favori ancak mutlak değil»

Ståle Solbakken, İngiltere'nin güçlü kadrosunu ve büyük tecrübesini kabul etti.

«İngiltere favori, ancak mutlak bir favori değil. Bence İngiltere üzerindeki baskı bizimkinden daha fazla» dedi.

Ona göre Norveç de sonuç için sorumluluk hissediyor. Ancak maç başladığında oyuncular baskıyı unutup sahadaki görevlerine odaklanacaklar.

Kane ve Haaland rekabeti

Çeyrek final öncesinde tüm dikkatler iki forvet oyuncusu olan Harry Kane ve Erling Haaland üzerinde.

Solbakken bu durumu gizlemedi:

«Kane'in İngiltere milli takımının lideri, Erling'in ise bizim liderimiz olduğu kimse için sır değil.»

Bununla birlikte teknik direktör, maçı sadece iki yıldız arasındaki bir rekabet olarak değerlendirmenin yanlış olacağını belirtti.

«Diğer oyuncularımıza yeterince değer vermiyorsunuz»

Solbakken, Norveç kadrosunda Haaland dışında da üst düzey oyuncuların bulunduğuna dikkat çekti.

«Hiç şüphe yok, Haaland bizim liderimiz. Ancak bence diğer bazı oyuncularımıza yeterince değer vermiyorsunuz» dedi.

Haaland'ın da gol atabilmesi ve yeteneklerini sergileyebilmesi için takım arkadaşlarının yardımına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Norveç sürprize hazırlanıyor

İngiltere kağıt üzerinde favori olabilir ancak Norveç kendi şansına inanıyor. Solbakken'in açıklamalarından, takımın rakibin baskısından yararlanarak kolektif oyunlarıyla yarı finale çıkmayı hedeflediği anlaşılıyor.

Şimdi asıl soru şu: Kane liderliğindeki İngiltere mi üstün gelecek, yoksa Haaland önderliğindeki Norveç turnuvanın bir sonraki sürprizine mi imza atacak?