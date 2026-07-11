Motorola Edge 70 Max tanıtım tarihi ve teknik özellikleri belli oldu

·90·Teknoloji
Motorola Edge 70 Max tanıtım tarihi ve teknik özellikleri belli oldu

Akıllı telefon pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen Motorola, bir sonraki amiral gemisi cihazı olan Edge 70 Max modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, yeni akıllı telefon 15 Temmuz'da Hindistan'da düzenlenecek özel bir etkinlikte kamuoyuna sunulacak. Cihazın yüksek performansı ve enerji kapasitesiyle pazardaki önde gelen amiral gemilerine ciddi bir rakip olması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Ixbt.com'un haberine göre, Motorola Edge 70 Max en güncel Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisiyle donatılacak. Üretici, bu yonga seti sayesinde akıllı telefonun AnTuTu benchmark testinde 3 milyondan fazla puan almayı başardığını belirtiyor. Cihazın kararlı çalışmasını sağlamak için aşırı ısınmayı önleyen 5500 mm² yüzey alanına sahip bir buhar odası yerleştirildi. RAM kapasitesi ise 12 GB olarak belirlendi.

Ekran ve görüntü kalitesi

Cihazın ekran kısmı da modern teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Edge 70 Max modeli, QHD+ çözünürlüğünde yüksek kaliteli bir LTPO panel ile sunulacak. Ekranın 144 Hz yenileme hızı, oyunlarda ve arayüz animasyonlarında akıcı bir deneyim sağlıyor. En şaşırtıcı özellik ise ekranın tepe parlaklığının 7000 nit seviyesine ulaşması; bu sayede güneşli günlerde bile görüntü net bir şekilde görülebiliyor.

Ekran, 10 bit renk derinliğini destekliyor ve DCI-P3 renk gamını tamamen kapsıyor. Dış etkenlerden korumak amacıyla ekran yüzeyinde Corning Gorilla Glass 7i koruyucu cam kullanılıyor. Bu özellikler, akıllı telefonu sadece içerik tüketimi için değil, aynı zamanda profesyonel düzeyde grafik çalışmaları için de kullanışlı bir araç haline getiriyor.

Batarya ve şarj imkanları

Yeni amiral gemisinin en güçlü yönlerinden biri bataryasıdır. Motorola mühendisleri, cihaza 7100 mAh kapasiteli bir batarya yerleştirmeye karar verdi. Bu yüksek kapasite, akıllı telefonun yoğun kullanımda bile uzun süre hizmet vermesini sağlıyor. Ayrıca, 90 W hızlı kablolu şarj teknolojisi, bataryanın kısa sürede dolmasına olanak tanıyor.

Motorola Edge 70 Max, seride manyetik kablosuz şarj özelliğine sahip ilk model olacak. 25 W gücündeki bu manyetik sistem, kullanıcılara ekstra kolaylık sağlıyor. Cihazın gövdesi alüminyumdan, arka paneli ise camdan üretilerek premium bir görünüm kazandırılıyor. Kamera tarafında ise 50 megapiksellik Sony sensörünün ana rolü üstleneceği doğrulandı.

Şu an için Motorola Edge 70 Max modelinin kesin fiyatı açıklanmadı. Ancak sunulan teknik özellikler ve yenilikçi çözümler, bu akıllı telefonun üst segmentte yer alacağını gösteriyor. Bu modelin Türkiye pazarına resmi veya farklı kanallar aracılığıyla girmesi, teknoloji tutkunları için heyecan verici bir gelişme olacaktır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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