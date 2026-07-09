Şarika'dan kalkan kargo uçağı radarlardan kayboldu

·74·Dünya
Şarika'dan kalkan kargo uçağı radarlardan kayboldu

Pakistan'da K2 Airways havayolu şirketine ait Boeing 737-400 tipindeki kargo uçağı uçuş sırasında radar ekranlarından kayboldu. Olayla ilgili geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Uçağın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika şehrinden Pakistan'ın Karaçi şehrine gitmekte olduğu bildirildi. Ancak hava aracı, Karaçi'nin yaklaşık 250 kilometre batısında, Umman Denizi üzerinde uçarken hava trafik kontrolörleri ile irtibatı kesti.

Uçakta beş kişilik mürettebatın bulunduğu belirtiliyor. Pakistan Havalimanları İdaresi'ne göre radarlar, uçağın irtifasının aniden düştüğünü ve rotasından saptığını kaydetti.

İlk bilgilere göre pilot, iletişim kesilmeden birkaç dakika önce navigasyon sisteminde bir arıza meydana geldiğini kontrolörlere bildirdi.

Şu anda uçağı bulmak amacıyla Umman Denizi'nde geniş çaplı arama çalışmaları yürütülüyor. Operasyona Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler, radar gözlem uçağı ve «Lahor» isimli ticari gemi katılıyor. Uçağın akıbeti ve kazanın nedenleri henüz bilinmiyor.

PakistanŞarikaKargo UçağıHavacılıkUmman Denizi
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Charos
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