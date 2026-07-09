Haaland Ronaldo'dan İlham Aldı: Norveçli Yıldızın Sıra Dışı Diyeti Ortaya Çıktı

·96·Spor
Haaland Ronaldo'dan İlham Aldı: Norveçli Yıldızın Sıra Dışı Diyeti Ortaya Çıktı

Manchester City ve Norveç milli takımının forveti Erling Haaland'ın günlük beslenme düzenine dair yeni detaylar belli oldu.

The Sun'ın haberine göre, 25 yaşındaki forvet fiziksel formunu korumak için katı bir diyete uyuyor. Diyetinin Cristiano Ronaldo tarzından ilham aldığı söyleniyor.

Haaland günde altı öğün besleniyor

Kaynağa göre Haaland, günde yaklaşık 6000 kalori tüketiyor.

Futbolcu beslenmesini birkaç parçaya bölerek gün boyunca altı kez yemek yiyor. Bu, yüksek fiziksel yüklere hazır olması ve sahadaki gücünü koruması için kritik önem taşıyor.

Diyetinde neler var?

Haaland'ın günlük diyeti oldukça zengin ve sporcu organizması için tasarlanmış ürünlerden oluşuyor.

Menüsünde tavuk eti, makarna, biftek, balık, yumurta, sebzeler, sakatat, çiğ süt ve bal olduğu belirtiliyor.

Futbolcu tatlılardan tamamen vazgeçmiş durumda. Temel içeceği ise su.

Joshua King: «Bir ayı gibi besleniyor»

Norveç milli takımının eski forveti Joshua King, Haaland'ın beslenme alışkanlıkları hakkında ilginç yorumlarda bulundu.

King, «Bu kadar çok yemek yiyen birini daha önce hiç görmedim. Bir ayı gibi besleniyor» dedi.

Bu sözler, Haaland'ın fiziksel hazırlığının arkasında ne kadar ciddi bir düzen ve disiplin olduğunu bir kez daha gösteriyor.

195 cm boy ve 94 kg ağırlık

Şu anda Erling Haaland'ın boyu 195 santimetre, ağırlığı ise 94 kilogram.

Güçlü fiziksel durumu, hızı ve ceza sahasındaki üstünlüğünün sadece antrenmanlarla değil, aynı zamanda katı bir beslenme rejimiyle de bağlantılı olduğu vurgulanıyor.

Norveç'i İngiltere sınavı bekliyor

Norveç milli takımı, Dünya Kupası 2026 son 16 turunda Brezilya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Şimdi Norveçliler, yarı final bileti için İngiltere karşısına çıkacak. Haaland'ın formu ve fiziksel hazırlığı bu maçta da belirleyici faktörlerden biri olabilir.

Erling HaalandCristiano RonaldoManchester CityJoshua King
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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