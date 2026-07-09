45 yaşındaki çoban aslanın pençesinden 30 dakika sonra sağ kurtuldu

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yaşanan sıra dışı bir olay kamuoyunu hayrete düşürdü. Aslan saldırısına uğrayan 45 yaşındaki bir çoban, yaklaşık 30 dakika boyunca yırtıcının pençesinden sağ kurtulmayı başardı. En ilginç yanı ise paniğe kapılmayıp soğukkanlılığını koruması sayesinde hayatta kalmasıydı. Bu konuda The Times of India haber verdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Gujarat eyaletinin Palitana bölgesinde bulunan Garajiya köyünde meydana geldi. 45 yaşındaki Kalu Parmar, sabah ineklerini otlatmaya çıkardığı sırada aniden bir aslanın saldırısına uğradı. Yırtıcı onu yere devirdi ve yaklaşık yarım saat boyunca vücudunun üzerinde tuttu.

Görgü tanıklarına göre aslan, çobanın hareketlerini birkaç kez gözlemledi ancak Kalu Parmar paniğe kapılmadan tamamen hareketsiz yattı. Bazı bilgilerde ise hayvanı sakinleştirmek amacıyla onu okşadığı bile söyleniyor. Bu süre zarfında çevredeki insanlar aslanı korkutmak için bağırdı ve taş attı.

«İneğimi bağlayıp avluda duruyordum. Eve girmek için döndüğüm anda arkamdan bir şey sertçe çarptı. Ne olduğunu anlamadan yere düştüm. Bunun bir aslan olduğunu anlamam birkaç saniyemi aldı», — diyor Kalu Parmar.

Sosyal medyada yayılan videolarda aslanın yerde yatan çobanın üzerinde durduğu görülüyor. Daha sonra yerel halkın ve kurtarma ekiplerinin çabaları sonucunda adam kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çeşitli yaralar tespit edilse de doktorlar hayati tehlikesinin bulunmadığını ve durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Uzmanlar, son yıllarda bu bölgede insanlar ile Asya aslanları arasındaki çatışmaların arttığını belirtiyor. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatmış durumda.