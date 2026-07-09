Klopp Almanya Milli Takımı'na Yaklaştı: Final Görüşmesi New York'ta Yapılacak

Almanya Futbol Federasyonu'nun Jurgen Klopp ile yürütülen müzakerelerde önemli bir aşamaya geldiği bildiriliyor.

Sky Sport'un haberine göre, taraflar uzun vadeli iş birliğinin temel şartları konusunda anlaşmaya vardı. Şimdi final görüşmesinin New York şehrinde yapılması bekleniyor.

Klopp ile temel şartlar üzerinde anlaşıldı

Kaynağa göre, Almanya Futbol Federasyonu 59 yaşındaki teknik adamla müzakereleri neredeyse tamamladı.

Tarafların iş birliğinin ana maddeleri üzerinde uzlaştığı söyleniyor. Eğer son aşama da başarılı geçerse, Klopp Almanya milli takımının teknik direktörlüğüne atanabilir.

Sözleşmenin 2030 yılına kadar olması bekleniyor

Haberlere göre, Jurgen Klopp ile 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalanması planlanıyor.

Bu durum, Almanya Futbol Federasyonu'nun kısa vadeli bir çözüm değil, uzun yıllara dayanan bir proje inşa etmek istediğini gösteriyor.

Final aşaması New York'ta gerçekleşecek

Müzakerelerin belirleyici kısmının New York şehrinde yapılması bekleniyor.

Klopp'un Almanya milli takımındaki geleceğine ilişkin resmi karar, tam olarak bu görüşmeden sonra açıklanabilir.

Klopp Red Bull sisteminden ayrılıyor

Klopp, Ocak 2025'ten beri Red Bull bünyesinde futbol yönünün geliştirilmesinden sorumlu bir pozisyonda çalışıyordu.

Bilgilere göre, Almanya milli takımıyla anlaşma tamamen sonuçlandığında, bu sistemdeki faaliyetlerini resmen sonlandıracak.

Almanya'da yeni bir dönem mi başlıyor?

Jurgen Klopp'un ismi yıllardır Almanya milli takımıyla ilişkilendiriliyor. Şimdi ise bu ihtimal her zamankinden daha gerçekçi görünüyor.

Eğer anlaşma resmileşirse, Almanya milli takımı 2030 yılına kadar olan sürece en karizmatik ve deneyimli teknik adamlardan biriyle başlayabilir.