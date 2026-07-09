Rusya'da ilk kez insansı robotlar evlendi

·94·Dünya
Rusya'da ilk kez insansı robotlar evlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 Temmuz günü ülke tarihinde ilk kez insansı robotlar için sembolik bir nikah töreni düzenlendi. RIA Novosti ajansının haberine göre, Puşkin Kütüphanesi'nde daha önce St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF-2026) tanıtılan Robert ve Matilda adlı insansı robotlar "evlendi".

Törende ofis çalışanı ve blogger olarak tasarlanan Robert ile balerin figüründe yaratılan Matilda nikah masasına oturdu. Töreni Mariya Pantyuxina yönetti. Bu olayı Rusya'daki ilk insansı robot düğünü olarak ilan eden Pantyuxina, yeminlerin edilmesi ve sembolik nikah bilekliklerinin takılmasının ardından onları resmen "robot eşler" olarak ilan etti.

Gelin ve damat kıyafetli iki robot ve aralarında duran bir kadın.

Törenin bir diğer ilginç yanı ise, yeni "gelin ve damat" için nikah bilekliklerini sahneye Dogmatik adlı robot köpeğin getirmesiydi. Bu durum, etkinlik katılımcıları ve misafirlerde büyük ilgi uyandırdı.

Robotları geliştiren IT-Imperial şirketinin genel müdür yardımcısı Anna Bagdasaryan, bu tür etkinliklerin insansı robot teknolojisine yönelik kamuoyu ilgisini çekmeye ve robotların insan hayatına nasıl fayda sağlayabileceğini göstermeye hizmet ettiğini belirtti.

Bagdasaryan'a göre, iş süreçlerinin otomasyonu insanların kendilerine daha fazla boş zaman ayırmasına, kültüre ve özel hayata odaklanmasına olanak tanıyor. Bu hedeflere ulaşmada ise modern robot teknolojisi önemli bir rol oynuyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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