Çin'de ölü taklidi yapan kuzu internet fenomeni oldu!

Çin'deki bir kuzunun videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Nedeni ise insanlar yaklaştığı anda yere yatıp hareketsiz kalması.

Gö görenler başta kuzunun bayıldığını veya hasta olduğunu düşünebilir. Ancak sahibine göre bu, onun tehlike sezdiğinde yaptığı bir numara.

Kuzu ilk başta pazara götürüldüğünde alıcılar ona inanmadı. Sağlıklı olmadığını düşünerek satın almaktan kaçındılar.

Video popülerleştikten sonra ise ona olan ilgi arttı. Bazıları kuzu için 130 bin yuan, yani yaklaşık 18 bin dolar ödemeye hazır olduklarını belirtti.

Sahibi ise bu tekliflere rağmen onu satmayacağını söyledi. Artık bu kuzu, sosyal medyada ölü taklidi yapan bir "oyuncu" olarak tanınıyor.