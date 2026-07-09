Ollama projesi 65 milyon dolar yatırım aldı: Yapay zeka dünyasında yeni bir dönem

·30·Teknoloji
Ollama projesi 65 milyon dolar yatırım aldı: Yapay zeka dünyasında yeni bir dönem

Yapay zeka modellerini yerel bilgisayarlarda çalıştırmak için tasarlanan popüler Ollama platformu, gelişim yolculuğunda büyük bir adım daha attı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Jeff Morgan, TechCrunch'a verdiği röportajda, Series B yatırım turu kapsamında 65 milyon dolar fon topladıklarını açıkladı. Theory Venture liderliğinde gerçekleşen bu tur, projenin toplam değerinin ve itibarının önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

2023 yılında başlatılan Ollama platformu, geliştiricilerin açık kaynaklı yapay zeka modellerini (open-weight models) kendi kişisel bilgisayarlarında birkaç dakika içinde yapılandırmalarına ve çalıştırmalarına olanak tanıyor. Bugün platform, GitHub üzerinde 176 binden fazla yıldız topladı ve 17 bine yakın fork ile IT topluluğundaki en hızlı büyüyen araçlardan biri haline geldi. Şirketin bugüne kadar topladığı toplam yatırım miktarı 88 milyon dolara ulaştı.

Docker deneyimi ve yapay zeka entegrasyonu

Projenin kurucuları Jeff Morgan ve Michael Chiang, yazılım dünyasına yabancı isimler değil. Daha önce Docker Desktop platformunun oluşturulmasında yer aldılar ve kendi girişimleri olan Kitematic'i Docker şirketine sattılar. Docker, bulut tabanlı uygulamaların taşınması ve konteynerleştirilmesinde nasıl bir devrim yarattıysa, Ollama da yapay zeka modellerini donanım karmaşıklığından kurtarmayı hedefliyor.

Jeff Morgan'a göre, 2023 yılında açık modeller ortaya çıkmaya başladığında, bunları kullanmak sıradan geliştiriciler için oldukça zordu. Modeller temel olarak araştırmacılar için tasarlanmıştı ve bunları standart bir çalışma ortamında çalıştırmak birçok teknik engeli beraberinde getiriyordu. Ollama, tam da bu boşluğu doldurarak karmaşık sinir ağlarını basit bir arayüz üzerinden yönetme imkanı sundu.

Büyük sonuçlar ve küçük bir ekip

Şu anda Ollama hizmetlerini her ay 8,9 milyondan fazla geliştirici kullanıyor. Şaşırtıcı olan ise, Fortune 500 listesindeki büyük şirketlerin yüzde 85'inin bu aracı kullanmasıdır. En ilginç tarafı ise, bu kadar devasa bir kitleye hitap eden şirkette sadece 14 çalışanın bulunmasıdır. Bu durum, modern teknoloji girişimlerinin verimliliğinin ne kadar yüksek olabileceğini göstermektedir.

Platform, ücretsiz kullanımın yanı sıra işletmeler için ücretli abonelikler de sunuyor. Kullanıcılar, aylık 100 dolara kadar olan tarifelerle daha karmaşık modellerle çalışabiliyorlar. Ollama'nın benzersizliği, ödemeleri token sayısına göre değil, GPU (grafik işlemci) süresine göre hesaplamasıdır. Bu, büyük miktarda veriyle çalışan uzmanlar için oldukça kullanışlı ve şeffaf bir sistemdir.

Uzmanlara göre, bu yılın ocak ayında OpenClaw gibi ajan görevlerini yerine getiren modellerin popülerleşmesi, Ollama için bir dönüm noktası oldu. Açık modellerin kod yazma ve karmaşık sorunları çözme konusunda kapalı sistemlerden (örneğin ChatGPT) geri kalmadığı anlaşıldığında, yerel işlem gücüne olan talep hızla arttı. Ollama ise bu süreçte ana köprü görevini görmeye devam ediyor.

OllamaYapay ZekaYatırımIT TeknolojileriDocker
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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