Santos, Neymar'a geleceği hakkında karar vermesi için 10 gün süre tanıdı

Neymar, Brezilya milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki macerasının sona ermesinin ardından kariyeri hakkında düşünmek için kısa bir mola verdi.

UOL'ün haberine göre Santos, 34 yaşındaki forvete dinlenmesi ve nihai kararını vermesi için 10 gün süre tanıdı. Oyuncunun kulübe dönmesi ve yıl sonuna kadar geçerli olan sözleşmesini tamamlaması bekleniyor.

Ancak Neymar'ın geleceğiyle ilgili başka seçenekler de mevcut. Daha az baskı olan bir takıma transfer olabilir veya profesyonel futbol kariyerini noktalayabilir.

Kaynak, oyuncunun 2026 Dünya Kupası'ndaki sonuçtan sonra ağır bir psikolojik durumda olduğunu belirtiyor. Neymar, Brezilya milli takımında geçirdiği 15 yıl boyunca verdiği hizmetlerin yeterince takdir edilmediğini düşünüyor.

Neymar önümüzdeki günlerde Santos yönetimiyle bir araya gelerek geleceğini görüşecek. Bu görüşmenin ardından kulüpte kalıp kalmayacağı, başka bir takıma transfer olup olmayacağı veya futbolu bırakıp bırakmayacağı netleşecek.