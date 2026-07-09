İki Özbek yetenek Avrupa yolunda: Braga onları resmen tanıttı

Portekiz kulübü Braga, Özbek yetenekler Sadriddin Xasanov ve Sayfiddin Sodiqov'u resmen U23 takımı oyuncuları olarak tanıttı.

Böylece iki genç futbolcumuz daha kariyerine Avrupa futbolunda devam edecek. Artık Braga U23 formasıyla sahaya çıkacaklar.

Braga, Özbek yetenekleri tanıttı

Portekiz kulübü, Sadriddin Xasanov ve Sayfiddin Sodiqov'u resmen U23 takımı kadrosunda duyurdu.

Bu haber Özbek futbolu için bir başka önemli gelişme oldu. Genç futbolcuların Avrupa'daki rekabetçi ortama girmesi, gelecek gelişimleri açısından büyük önem taşıyor.

Kariyerleri artık Portekiz'de devam edecek

Xasanov ve Sodiqov artık Braga U23 takımında top koşturacak.

Portekiz futbolu; gençlerle çalışma, teknik hazırlık ve taktik disiplin konularında Avrupa'da kendine has bir ekole sahiptir. Bu nedenle bu transferler, futbolcular için yeni bir aşama olabilir.

Özbek futbolcular için önemli bir adım

Son yıllarda Özbek genç futbolcuların yurt dışı kulüplerine transferi artmaya başladı.

Braga gibi bir Avrupa kulübü sistemine dahil olmak, Xasanov ve Sodiqov için sadece yeni bir şampiyona değil, aynı zamanda üst düzey futbola yaklaşma fırsatıdır.

Sözleşme süresi henüz açıklanmadı

İki futbolcunun Braga ile ne kadar süreli sözleşme imzaladığı henüz bildirilmedi.

Kulüp, sadece oyuncuların U23 takımı futbolcuları olarak tanıtıldığını duyurdu.

Avrupa sınavı başlıyor

Sadriddin Xasanov ve Sayfiddin Sodiqov için artık en kritik dönem başlıyor.

Portekiz'deki rekabet, yeni futbol ortamı ve Braga akademisindeki gereklilikler, iki genç futbolcunun gerçek potansiyelini ortaya çıkarabilir.