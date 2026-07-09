Character.AI mikro dizi pazarına girdi: İzleyiciler artık karakterlerle sohbet edebilecek

·2·Teknoloji
Character.AI mikro dizi pazarına girdi: İzleyiciler artık karakterlerle sohbet edebilecek

Yapay zeka tabanlı sohbet botları alanında liderlerden biri olan Character.AI girişimi, eğlence içeriği pazarında devrim niteliğinde bir adım attı. Şirket, kullanıcıların sadece kısa metrajlı dizileri izlemekle kalmayıp, aynı zamanda karakterleriyle doğrudan etkileşime girmelerine olanak tanıyan kendi mikro dizi platformunu başlattığını duyurdu. Bu yenilik, yapay zeka ve dijital sinemanın kesişim noktasında yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Günümüzde TikTok, Instagram ve Amazon Prime gibi devler mikro dizi alanında aktif bir rekabet yürütüyor. Ancak Character.AI, temel teknolojisini kullanarak bu türe kendine özgü bir dokunuş getirdi. TechCrunch'ın haberine göre, 18 yaşından büyük kullanıcılar dizi karakterlerine sorular sorabilir, onlarla sohbet edebilir ve hatta olay örgüsünü değiştiren rol yapma oyunlarına katılabilirler.

İlk projeler ve tür çeşitliliği

Girişim, faaliyetlerine üç farklı türde mikro dizi ile başlıyor. Bunlar: "Last Summer" adlı romantik dizi, "The Nighttime Game" adlı korku filmi ve popüler "Hunger Games" tarzındaki "Eden Fall" hayatta kalma draması. Bu projelerin tamamı yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş olup, şirket gelecekte kullanıcıların da kendi içeriklerini yaratmalarına olanak sağlamayı hedefliyor.

Character.AI yetkilileri, mevcut aşamada şirketin kendi yaratıcı ekibinin iş akışını şekillendirdiğini ve izleyici taleplerini analiz ettiğini belirtiyor. Daha sonra ise bu deneyimlere dayanarak kullanıcılar için özel araçlar sunulacak. Bu, her bireyin kendi orijinal karakterleri ve olay örgüleri temelinde küresel izleyici kitlesi için diziler hazırlamasına imkan tanıyacak.

Yeni özellikler ve eğlence ekosistemi

Bu, şirketin geçen yıldan beri uyguladığı eğlence odaklı stratejisinin bir parçasıdır. Daha önce girişim, kullanıcıların karakterlerin dayandığı dünya hakkında bilgi oluşturabileceği Lorebook adlı bir araç sunmuştu. Ayrıca Books özelliği aracılığıyla klasik edebiyat eserlerine dahil olma veya bir eserin karakteri olarak rol yapma imkanı da yaratılmıştı.

Şirket ayrıca c.ai FM adlı sesli dizi oluşturma platformunu ve kurgu yazmaya yönelik c.ai Reads özelliğini test ediyor. Şu anda c.ai FM hizmeti, c.ai Labs programı kapsamında sınırlı sayıda kullanıcı ve profesyonel yazar için açık. Bu araçlar yardımıyla gelecekte tamamen otomatikleştirilmiş sesli ve metin tabanlı dramalar oluşturulması hedefleniyor.

Sensor Tower analiz verilerine göre, kullanıcıların Character.AI platformuna olan ilgisi sürekli artıyor. Özellikle 2024'ün ilk yarısında kullanıcılar bu serviste ayda ortalama 950 dakikadan fazla zaman geçirdi. Yeni mikro dizi formatının bu verileri daha da artırması ve platformu sadece bir sohbet botundan tam teşekküllü bir eğlence merkezine dönüştürmesi bekleniyor.

Character.AIYapay ZekaMikro DiziTeknolojiGirişim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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