Buhara'da öldürülen Hintli öğrencinin davası Hindistan'da da açıldı

Buhara şehrinde hayatını kaybeden 22 yaşındaki Hintli öğrencinin ölümü uluslararası bir hukuki sürece dönüştü. Hindistan'ın Kerala eyaleti polisinin, olayla ilgili olarak kasten adam öldürme suçlamasıyla ceza davası açtığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre dava, merhumenin ailesinin başvurusu üzerine Alappuzha bölgesi Haripad polis merkezinde resmen kayda alındı. Ayrıca Kerala'da adli tıp incelemesi de başlatıldı.

Kerala polisi yetkilileri, suç Özbekistan topraklarında işlenmiş olsa da, mevcut mevzuatın uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde Hindistan'da da dava açılmasına olanak tanıdığını belirtti. Şüpheli Özbekistan'da yargılanırsa dava kapatılacak, aksi takdirde soruşturma Hindistan tarafından sürdürülebilecek.

Bu amaçla, Hindistan'ın Özbekistan Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Özbek kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapılması planlanıyor. Ayrıca şüphelinin tutuklandığına dair bilgiler de inceleniyor.

Merhumenin yakınları, soruşturmanın sadece Özbekistan ile sınırlı kalmamasını istiyor. Aile, davanın Kerala'da da kapsamlı bir şekilde incelenmesini ve ana şüphelinin uluslararası hukuk mekanizmaları aracılığıyla Hindistan'a iadesinin değerlendirilmesini talep ediyor.

İlk bilgilere göre, trajedinin şüphelisi olarak kızın sınıf arkadaşı görülüyor. Soruşturma versiyonuna göre, iki öğrenci arasında çıkan tartışma sırasında genç adamın dizüstü bilgisayarla kızın başına vurduğu ve bunun ölümcül sonuçlandığı belirtiliyor.

Ancak merhumenin ailesi, olayın resmi kayıtlarda belirtilenden çok daha vahim olduğunu vurguluyor. Aile, cenaze Özbekistan'dan getirildiğinde vücudunda çok sayıda yara izi tespit edildiğini ifade ediyor. Yakınları, soruşturma sürecinde merhumenin ölmeden önce şiddete maruz kaldığına dair bazı bilgilerin de ortaya çıktığını belirtiyor.

Aile temsilcileri, kızın ölümüne sadece tek bir darbenin değil, daha önce maruz kaldığı şiddetin de neden olmuş olabileceğini öne sürüyor. Bu nedenle, Özbekistan'daki soruşturma sonuçlarını yakından takip ettiklerini bildirdiler.

Şu an itibarıyla Özbek kolluk kuvvetleri, söz konusu cinayet davasıyla ilgili ek bir resmi açıklama yapmadı.