Salah Arjantin Maçı Sonrası Herkesi Susturdu: Mısır Kaptanından Açıklama

Mısır milli takım kaptanı Mohamed Salah, 2026 Dünya Kupası son 16 turundaki Arjantin maçı sonrası yaşanan tartışmalarla ilgili görüşlerini paylaştı.

Afrika temsilcisi 2-0 öne geçmesine rağmen maçı 2-3 kaybederek turnuvaya veda etti. Maç sonrası hakem kararları, Ziko'nun sert sözleri ve Mısır'ın üzücü mağlubiyeti üzerine büyük tartışmalar başlamıştı.

«Bunu kabul etmek çok zor»

Salah, Mısır için bu mağlubiyeti kabullenmenin zor olduğunu, çünkü takımın maç sırasında iki farklı üstünlüğe sahip olduğunu belirtti.

«Bunu kabul etmek çok zor çünkü 2-0 öndeydik. Oyunu tamamen kontrol ettiğimizi düşünmüştük», dedi Salah.

Ona göre, final düdüğünden sonraki tepkiler daha çok duygusallıkla ilgiliydi.

Salah, Ziko'yu savundu

Maçtan sonra Mısırlı futbolcu Mostafa Ziko, hakem yönetimi hakkında sert eleştirilerde bulunmuştu.

Salah ise bu sözlerin Messi'ye veya FIFA'ya karşı bir saygısızlık olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı.

«Ziko asla Messi'ye veya FIFA'ya saygısızlık etmek istemedi. Sadece final düdüğünden sonra yaşananları çok ağır karşıladı», dedi.

«Mısır'ın soyulduğunu düşünmüyorum»

Salah hakem konusuna da değindi ve birçok kişinin beklemediği bir pozisyon aldı.

Mısır milli takımının "soyulduğunu" düşünmediğini belirtti.

«Şahsen ben Mısır milli takımının "soyulduğunu" düşünmüyorum. Hakem diğer tüm hakemler gibi kararlar verdi ancak hakemliğin maçın kaderini belirlediğini düşünmüyorum», dedi Salah.

Mısır ile gurur duyduğunu söyledi

Mısır milli takımı mağlubiyete rağmen mevcut dünya şampiyonuna karşı son ana kadar mücadele etti.

Salah, takım arkadaşlarının çabasını takdir ederek onlardan daha fazlasının istenemeyeceğini söyledi.

«Bu takımla gurur duyuyorum. Son dakikaya kadar birlikte savaştık, bundan fazlası beklenemez», diye vurguladı.

Messi ve Arjantin'e tebrikler

Mohamed Salah, maç sonrası Lionel Messi ve Arjantin milli takımını tebrik etti.

«Messi'yi ve Arjantin milli takımını tebrik ederim. Umarım turnuvanın sonuna kadar giderler», dedi Mısırlı yıldız.

Arjantin çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak. Mısır ise 2026 Dünya Kupası'nı üzücü ama karakterli bir maçla noktaladı.