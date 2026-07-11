Doktorları hayrete düşüren olay: Rusya'da 7. kattan düşen hamile kadın hayatta kaldı

Vladivostok'ta 30 haftalık hamile bir kadın yedinci kattan düştü. Buna rağmen hayatta kaldı ve herhangi bir kemik kırığı tespit edilmedi.

28 yaşındaki kadın gece uyuyamadı. O sırada pencereleri silmeye başladı. Pencere pervazında dururken çerçevenin kenarına ulaşmaya çalıştı ve aniden aşağı düştü.

Sırtüstü yere düştü. Çığlıkları duyan komşular hemen ambulans çağırdı.

Olay yerine gelen doktorlar kadının durumunu görünce hayrete düştü. Çünkü yedinci kattan düşmesine rağmen hareket edebiliyordu.

Hastanede yapılan kontrollerde vücudunda birçok morluk ve ezilme olduğu belirlendi. Ancak herhangi bir kırık kaydedilmedi.

En önemlisi, hamilelik devam ediyor. Kadın şu anda doktor gözetiminde iyileşiyor ve kendi başına hareket edebiliyor.