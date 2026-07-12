Katar'ın eski emiri hayatını kaybetti, ülkede 4 günlük yas

·47·Dünya
Katar'ın eski emiri hayatını kaybetti, ülkede 4 günlük yas

Katar'ın eski emiri ve mevcut devlet başkanı Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin babası Şeyh Hamad bin Halife El Sani, 74 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun vefatı nedeniyle ülkede dört günlük resmi yas ilan edildi. Konuyla ilgili açıklama yerel resmi kaynaklar tarafından yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, 13 Temmuz'dan itibaren Katar genelinde yas etkinlikleri düzenlenecek. Bu kapsamda devlet kurumları ve birçok sivil toplum kuruluşunun faaliyetleri geçici olarak durduruldu, devlet bayrakları yarıya indirildi.

Şeyh Hamad bin Halife El Sani, 1995-2013 yılları arasında Katar'ı yönetmiş olup, ülkenin modern kalkınmasına büyük katkı sağlayan devlet adamlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Onun liderliği döneminde Katar ekonomisi hızla gelişti, uluslararası yatırımlar arttı ve ülke dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçılarından biri haline geldi. Bununla birlikte, Katar'ın uluslararası siyasi ve ekonomik nüfuzu da önemli ölçüde arttı.

Eski emirin yönetimi sırasında 1996 yılında Al Jazeera haber ağı kuruldu. Daha sonra bu kanal, dünyanın en etkili medya kuruluşlarından biri haline geldi. Ayrıca 2004 yılında ülkenin ilk kalıcı Anayasası kabul edilerek, yerel seçimlerde kadınların katılımı için yasal zemin oluşturuldu.

Şeyh Hamad, 2013 yılında iktidarı kendi isteğiyle oğlu Şeyh Temim bin Hamad El Sani'ye devretmişti. Bu karar, Körfez ülkeleri tarihinde nadir görülen siyasi kararlardan biri olarak değerlendirilmişti.

Günümüzde Katar, uluslararası arenadaki aktif rolü, enerji sektöründeki liderliği ve 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülke olarak geniş çapta tanınmaktadır.

KatarŞeyh Hamad bin Halife El SaniOrta DoğuSiyasetVefat
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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