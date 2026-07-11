Tacikistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle yola yerleştirilen plastik ayırıcılar eriyor (video)

Tacikistan'da yaşanan aşırı sıcaklar, Duşanbe sokaklarında sıra dışı bir duruma yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan videoda, yola yerleştirilen plastik ayırıcıların sıcaklığın etkisiyle yumuşadığı ve şeklini kaybettiği görülüyor.

Görüntülerde plastik ekipmanların bir tarafa doğru eğildiği ve bazı kısımlarının deforme olduğu yansıyor. Bu durum, kavurucu günlerde güneş altında kalan nesnelerin hava sıcaklığından çok daha yüksek derecelere kadar ısınabileceğini bir kez daha gösterdi.

Uzmanlar, genellikle asfalt ve beton yüzeylerin güneş ışığını hızla emdiğini belirtiyor. Bu nedenle yol yüzeyi, özellikle günün en sıcak saatlerinde hava sıcaklığından önemli ölçüde daha yüksek oluyor.

Video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar bu tür koşullarda yol altyapısında ısıya dayanıklı malzemelerin kullanılması gerektiğini yazıyor.