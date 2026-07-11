1X, NEO robotu için insan eline benzeyen ultra hassas elleri tanıttı

·30·Teknoloji
1X, NEO robotu için insan eline benzeyen ultra hassas elleri tanıttı

Robotik dünyasında büyük bir çığır açabilecek bir gelişme yaşandı: Norveçli 1X şirketi, NEO insansı robotu için yeni nesil robotik ellerini tanıttı. Bu teknoloji, robotların sadece karmaşık hareketleri gerçekleştirmesini değil, aynı zamanda çevreyi bir insan gibi algılamasını da sağlıyor. Bu gelişmenin, robotların günlük hayatımıza entegrasyonunda belirleyici bir adım olması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Yeni eller 25 serbestlik derecesine sahip olup, hareket kabiliyetleri insan elinin yeteneklerine maksimum düzeyde yaklaştırılmıştır. Ixbt.com'un verilerine göre, bu sistemin benzersiz yanı sadece komutları yerine getirmesi değil, aynı zamanda dış etkileri de ölçebilmesidir. Elin 22 serbestlik derecesi parmaklar ve avuç içine, 3 tanesi ise bilek kısmına aittir. Bu durum, robotun nesnelerle temas kuvvetini gerçek zamanlı olarak hissetmesini ve tutuş hassasiyetini düzeltmesini sağlar.

Teknolojik mükemmellik ve hassasiyet

1X mühendisleri, elleri oluştururken "tendon-driven" (tendon tahrikli) sistemini kullandılar. Bu yaklaşımda, hareketi sağlayan motorlar eklemlerin dışına yerleştirilir ve güç esnek kablolar aracılığıyla iletilir. Bu yapı, biyolojik tendonların çalışma prensibini taklit eder ve sistemin ataletini azaltır. Sonuç olarak, robotun beklenmedik çarpışmalarda parmaklarını güvenli bir şekilde esnetmesi ve çevresindeki insanlara zarar vermemesi sağlanır.

Teknik göstergeler de şaşırtıcı: parmak uçlarındaki bükülme kuvveti 45 Newton'a ulaşıyor ve konumlandırma hassasiyeti 0,2 mm'yi buluyor. Parmak yüzeyine yerleştirilen dokunsal sensörler basıncı, temas noktasını ve hatta nesnenin kayma anını algılayabiliyor. Bu seviyedeki hassasiyet, robotun kuyumculuk seviyesinde ince işleri yapmasına olanak tanıyor.

  • LEGO parçalarını birleştirmek ve küçük madeni paraları kaldırmak;
  • USB-C konnektörlerini takmak ve ampulleri vidalamak;
  • Çay doldurmak, üzümleri ayıklamak ve ince cam eşyaları tutmak;
  • İşaret diliyle iletişim kurmak ve yüzeyleri silmek.
NEO robotunun yeni elleri sadece hassas değil, aynı zamanda dayanıklıdır. IP68 standardına göre nemden korunmuşlardır ve gıda ürünleriyle temas için güvenli malzemelerden üretilmişlerdir. Bu, robotun mutfakta kullanılabilmesi veya kirlendiğinde basit bir su altında yıkanabilmesi anlamına gelir. Bilek kısmı 17,75 N·m torka sahip olup, daha ağır aletleri kullanmak, kapıları açmak ve el arabalarını itmek için yeterlidir.

Seri üretim ve gelecek perspektifleri

1X şirketi, bu ellerin üretimi için halihazırda özel bir hat kurmuş olup, yılda 10 bin adet el üretmeyi planlıyor. En önemlisi, motorlardan polimer kaplamalara kadar tüm bileşenler şirketin kendi bünyesinde üretiliyor. Bu, insansı robotların geniş ölçekte üretimini hızlandıracak ve yapay zeka sistemlerinin eğitimi için gerekli veri tabanının toplanmasına yardımcı olacaktır.

Gelişmekte olan pazarlar için bu tür teknolojiler, gelecekte hizmet sektörü ve ev işlerinde devrim yaratabilir. Eğer robotlar gerçekten insan eli gibi ince hareketleri yapabilirse, yaşlı bakımı veya karmaşık teknik servis süreçlerinde vazgeçilmez yardımcılar haline geleceklerdir. 1X şirketinin bu başarısı, robotların sadece metal yığınları değil, akıllı ve hassas ortaklara dönüştüğünün bir kanıtıdır.

Робототехника1XNEOТехнологияСунъий Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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