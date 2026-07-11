Enkaz altında 32 saat: 12 yaşındaki Fabiana'nın gülümsemesi interneti sarstı

Venezuela'daki depremden sonra 12 yaşındaki Fabiana Blanco enkaz altında kaldı. BBC'nin haberine göre küçük kız, yaklaşık 32 saat boyunca susuz ve yiyeceksiz bir şekilde yalnız kaldı.

Kurtarma ekipleri onu bulmak için uzun süre çaba sarf etti. Nihayetinde enkazda küçük bir delik açıldı ve bu sayede Fabiana ile iletişim kuruldu.

Videoda küçük kızın o delikten gülümseyerek baktığı görülüyor. Bu an internette hızla yayıldı ve birçok kullanıcı tarafından umut sembolü olarak değerlendirildi.

Fabiana enkaz altındayken telefonunu da kullandı. Yakınlarının nerede olduğunu bilmesi ve kurtarma ekiplerinin ulaşabilmesi için bir video kaydetti.

Küçük kızın sağ bulunması, depremin sonuçlarını aktaran medya kuruluşlarında özel bir ilgi gördü. Onun kurtarılma hikayesi, zor durumlarda bile umudun korunabileceğini gösterdi.