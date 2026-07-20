Rooney sözünü tuttu: Hudson'da "Viking kürek çekişi" yaptı

«Manchester United» ve İngiltere milli takımının eski forveti Wayne Rooney, Erling Haaland ile girdiği iddiayı kaybedince verdiği sözü tuttu. New York'taki Hudson Nehri'nde bir tekneye binen Rooney, Norveçli taraftarların meşhur ettiği "Viking kürek çekişi" hareketini tekrarladı.

Ancak bu kolay olmadı: Eski futbolcu, süreç sırasında bacağını sakatlamış gibi hissettiğini şaka yollu dile getirdi.

İddia nasıl başlamıştı?

Dünya Kupası sırasında Rooney, Norveç'in çeyrek finale çıkacağına inanmadığını belirterek, aksi durumda Mersey Nehri'nde kürek çekeceğine dair söz vermişti. Erling Haaland ise eski futbolcunun bu sözünü unutmadı ve yerine getirmesini talep etti.

Bilgi notu: Şart sadece Norveç'in Brezilya'yı yenmesi değil, takımın çeyrek finale yükselmesiyle ilgiliydi.

Norveç, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'yı 2-1 mağlup etti. Haaland her iki golü de atarak ülkesini tarihinde ilk kez dünya kupası çeyrek finallerine taşıdı.

Mersey yerine Hudson seçildi

Rooney başlangıçta sözünü İngiltere'deki Mersey Nehri'nde tutacağını söylemişti. Ancak Dünya Kupası finali nedeniyle New York'ta bulunduğu için meydan okuma Hudson Nehri'nde gerçekleştirildi.

Ona BBC uzmanları Micah Richards ve Joe Hart eşlik etti. Richards "Viking" atmosferi yaratmak için davul çalıp megafondan bağırırken, Rooney teknede kürek çekti.

Süreç sırasında eski forvet şakayla karışık:

«Sanırım üst bacak kasımı çektim», — dedi.

Yine de meydan okumayı sonuna kadar tamamladı ve Haaland'a özel bir video mesajı gönderdi.

«Viking kürek çekişi» nasıl popüler oldu?

Norveçli taraftarların "Viking kürek çekişi" hareketi, 2026 Dünya Kupası'nın en popüler flashmoblarından biri haline geldi. Katılımcılar yere veya tribüne yan yana oturarak, sanki bir Viking gemisini yönetiyorlarmış gibi senkronize bir şekilde kürek çekme hareketi yapıyorlar.

Norveçli futbolcular, Senegal'i 3-2 yenip play-off'a kaldıktan sonra bu hareketi sahada taraftarlarla birlikte tekrarlamışlardı. Daha sonra flashmob New York'taki Times Meydanı'na kadar ulaştı.

Norveç'in yürüyüşü nerede durdu?

Norveç, tarihi çeyrek finalde İngiltere ile karşılaştı. Normal süresi eşitlikle biten maçta Jude Bellingham uzatmalarda galibiyet golünü atarak İngilizlere 2-1'lik sonucu getirdi.

Mağlubiyete rağmen Norveç takımı vatanında kahramanlar gibi karşılandı. Oslo'daki etkinliklere 100 binden fazla taraftar toplandı ve takım bir kez daha toplu "Viking kürek çekişi" seremonisi gerçekleştirdi.

Norveç kupayı kazanamadı ama Rooney'e kürek çektirmeyi başardı. Futbol bahsi böyledir: Bazen skor tabelasında değil, nehrin ortasında kapanır.