Yapay zekalı gözlük sınavda ilk cezai işleme yol açtı

Güney Kore'de ulusal yeterlilik sınavında yapay zeka teknolojisine sahip akıllı gözlük kullanımıyla ilgili ülke tarihindeki ilk cezai işlem başlatıldı. Bu konuda The Independent gazetesi haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, Mayıs ayında 40'lı yaşlarındaki bir erkek, yangın güvenliği mühendisliği sertifikası sınavında yapay zeka özellikli akıllı gözlük kullanmakla suçlanıyor.

Sınav sırasında gözetmenler, gözlük camından gelen sıra dışı bir yansıma fark ederek katılımcıyı incelemeye aldı. Yapılan soruşturmada şahıs suçunu itiraf etti ve cihaz için gerekli yapay zeka uygulamasını bizzat kendisinin geliştirdiğini belirtti. İfadesine göre amacı, programı gerçek sınav koşullarında test etmekti.

Gwangju Bölge Savcılığı, olayla ilgili olarak 'Ulusal Teknik Yeterlilik Yasası'nı ihlal suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Yetkililer, bu tür vakaların tek olmadığını belirtiyor. Mayıs ayında Seul ve Mokpo şehirlerinde de ulusal teknik yeterlilik sınavlarında yapay zekalı akıllı gözlük kullanmaya çalışan iki genç tespit edildi.

Ayrıca, benzer cihazların uluslararası TOEIC İngilizce sınavlarında da kullanıldığı kaydedildi. Bu tür vakalardan ikisi Mayıs ayında, biri ise Haziran ayında ortaya çıkarıldı.

Yaşanan olayların ardından Güney Kore'de sınav güvenliği önlemlerinin artırılması gündeme geldi. Sınav düzenleyici kurumlar, yapay zekalı akıllı gözlükleri resmen yasaklı cihazlar listesine almayı ve bunları kullananlara yönelik cezaları ağırlaştırmayı tartışıyor.

Uzmanlar, bu tür akıllı gözlüklerin standart kameralı cihazlardan farklı olarak görüntüdeki metni analiz ettiğini, soruları yapay zeka sistemine gönderdiğini ve hazır cevapları ekran veya ses yoluyla kullanıcıya iletebildiğini açıklıyor.