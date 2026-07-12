Жанубий Кореяда ўта юпқа чипларни 10 қаватли қилиб жойлаш технологияси яратилди

·32·Техно
Жанубий Кореяда ўта юпқа чипларни 10 қаватли қилиб жойлаш технологияси яратилди

Жанубий Кореянинг Похан фан ва технология университети (ПОСТEЧ) олимлари яримўтказгичлар саноатида инқилобий ўзгариш ясаши кутилаётган янги йиғиш технологиясини эълон қилди. Ушбу услуб ўнтадан ортиқ ўта юпқа чипларни битта пакет ичида барқарор жойлаштириш имконини беради. Мазкур кашфиёт замонавий гаджетлар ва сунъий интеллект тизимларининг қувватини кескин оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқотчилар томонидан яратилган ҳар бир қатламнинг қалинлиги бор-йўғи 14 микрометрни ташкил этади. Таққослаш учун, бу инсон сочи қалинлигидан тахминан беш баравар юпқароқдир. Янги жараён илгари алоҳида бажарилган икки босқични — кремний кристалларини аниқ жойлаштириш ва қатламлараро металл бирикмаларни шакллантиришни ягона сиклга бирлаштирди. Бу эса ишлаб чиқариш самарадорлигини сезиларли даражада оширади.

ҲБМ хотира қурилмалари учун янги имкониятлар

Ҳозирги вақтда юқори ўтказувчанликка эга ҲБМ (Ҳигҳ Бандвидт Меморй) хотира қурилмаларида бир нечта кремний қатламлари вертикал ҳолда устма-уст жойлаштирилади. Бироқ чиплар ўта юпқалашгани сари улар эгилишга ва дарз кетишга мойил бўлиб қолади. Қатламлар сони ортиши эса йиғиш жараёнидаги аниқликни сақлашни қийинлаштиради. ПОСТEЧ олимларининг услуби айнан шу муаммони ҳал қилишга қаратилган.

Янги технология кўп қатламли тузилмаларни 180 °К дан паст ҳароратда ва 20 кПа дан кам босим остида яратиш имконини беради. Бундай юmsҳоқ шароитлар туфайли чипларнинг деформацияси минимал даражага туширилган. Синовлар давомида ҳатто ўндан ортиқ қатлам устма-уст қўйилганда ҳам, уларнинг бир-бирига нисбатан силжиши деярли кузатилмади.

Олимларнинг маълумотига кўра, ушбу услуб ёрдамида эришилган интеграция зичлиги анъанавий 12 қатламли ҲБМ хотираларидан тахминан 4 баравар юқори. Бу бир хил жисмоний ҳажмда анча кўп ҳисоблаш элементларини жойлаштириш мумкинлигини англатади. Бу, айниқса, чекланган ҳажмда юқори унумдорлик ва кам энергия сарфи талаб қилинадиган NVIDIA каби компанияларнинг сунъий интеллект тезлаткичлари учун жуда муҳимдир.

Келажак технологияларида қўлланилиши

Янги ишланма нафақат хотира чиплари, балки яримўтказгичлар саноатининг бошқа йўналишларида ҳам кенг қўлланилиши мумкин:

  • Чиплетларни корпуслаш — бир нечта ихтисослашган микросхемаларни ягона блокга бирлаштириш;
  • Micro LED технологияси асосидаги янги авлод дисплейларини ишлаб чиқариш;
  • Юқори унумдорликка эга мобил процессорлар ва сервер тизимлари.
Мутахассисларнинг фикрича, мазкур технологиянинг амалиётга татбиқ этилиши келажакда компьютер ва смартфонларнинг ўлчамини кичрайтирган ҳолда, уларнинг тезкорлигини бир неча баробар оширишга йўл очади. Ҳозирда тадқиқот гуруҳи ушбу услубни саноат миқёсида қўллаш бўйича қўшимча синовларни ўтказмоқда.

ТехнологияЯримўтказгичҲБМСунъий ИнтеллектЖанубий Корея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стеве Жобснинг ўғли саратонни даволаш учун сунъий интеллектга таянмоқдаСтеве Жобснинг ўғли саратонни даволаш учун сунъий интеллектга таянмоқдаБугун, 05:25Хитой ядровий космик кемалар учун махсус қора қути ишлаб чиқдиХитой ядровий космик кемалар учун махсус қора қути ишлаб чиқдиБугун, 05:22Boeing 737 МАХ 7 сертификатлаш жараёни якунланмоқда: 13 йиллик кутилиш тугайдиBoeing 737 МАХ 7 сертификатлаш жараёни якунланмоқда: 13 йиллик кутилиш тугайдиБугун, 04:24Lenovo компанияси Intel Вилдкат Лаке процессорли илк ТинкПад ноутбукларини тақдим этдиLenovo компанияси Intel Вилдкат Лаке процессорли илк ТинкПад ноутбукларини тақдим этдиБугун, 03:57Гулфстреам G700 экологик ёқилғида парвоз қилди: Авиация тарихида янги саҳифаГулфстреам G700 экологик ёқилғида парвоз қилди: Авиация тарихида янги саҳифаБугун, 03:24Нинжа компанияси уйда музли ичимликлар тайёрлаш учун Слуши Твист қурилмасини тақдим этдиНинжа компанияси уйда музли ичимликлар тайёрлаш учун Слуши Твист қурилмасини тақдим этдиБугун, 03:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги