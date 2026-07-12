Жанубий Кореяда ўта юпқа чипларни 10 қаватли қилиб жойлаш технологияси яратилди
Жанубий Кореянинг Похан фан ва технология университети (ПОСТEЧ) олимлари яримўтказгичлар саноатида инқилобий ўзгариш ясаши кутилаётган янги йиғиш технологиясини эълон қилди. Ушбу услуб ўнтадан ортиқ ўта юпқа чипларни битта пакет ичида барқарор жойлаштириш имконини беради. Мазкур кашфиёт замонавий гаджетлар ва сунъий интеллект тизимларининг қувватини кескин оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тадқиқотчилар томонидан яратилган ҳар бир қатламнинг қалинлиги бор-йўғи 14 микрометрни ташкил этади. Таққослаш учун, бу инсон сочи қалинлигидан тахминан беш баравар юпқароқдир. Янги жараён илгари алоҳида бажарилган икки босқични — кремний кристалларини аниқ жойлаштириш ва қатламлараро металл бирикмаларни шакллантиришни ягона сиклга бирлаштирди. Бу эса ишлаб чиқариш самарадорлигини сезиларли даражада оширади.
ҲБМ хотира қурилмалари учун янги имкониятларҲозирги вақтда юқори ўтказувчанликка эга ҲБМ (Ҳигҳ Бандвидт Меморй) хотира қурилмаларида бир нечта кремний қатламлари вертикал ҳолда устма-уст жойлаштирилади. Бироқ чиплар ўта юпқалашгани сари улар эгилишга ва дарз кетишга мойил бўлиб қолади. Қатламлар сони ортиши эса йиғиш жараёнидаги аниқликни сақлашни қийинлаштиради. ПОСТEЧ олимларининг услуби айнан шу муаммони ҳал қилишга қаратилган.
Янги технология кўп қатламли тузилмаларни 180 °К дан паст ҳароратда ва 20 кПа дан кам босим остида яратиш имконини беради. Бундай юmsҳоқ шароитлар туфайли чипларнинг деформацияси минимал даражага туширилган. Синовлар давомида ҳатто ўндан ортиқ қатлам устма-уст қўйилганда ҳам, уларнинг бир-бирига нисбатан силжиши деярли кузатилмади.
Олимларнинг маълумотига кўра, ушбу услуб ёрдамида эришилган интеграция зичлиги анъанавий 12 қатламли ҲБМ хотираларидан тахминан 4 баравар юқори. Бу бир хил жисмоний ҳажмда анча кўп ҳисоблаш элементларини жойлаштириш мумкинлигини англатади. Бу, айниқса, чекланган ҳажмда юқори унумдорлик ва кам энергия сарфи талаб қилинадиган NVIDIA каби компанияларнинг сунъий интеллект тезлаткичлари учун жуда муҳимдир.
Келажак технологияларида қўлланилишиЯнги ишланма нафақат хотира чиплари, балки яримўтказгичлар саноатининг бошқа йўналишларида ҳам кенг қўлланилиши мумкин:
- Чиплетларни корпуслаш — бир нечта ихтисослашган микросхемаларни ягона блокга бирлаштириш;
- Micro LED технологияси асосидаги янги авлод дисплейларини ишлаб чиқариш;
- Юқори унумдорликка эга мобил процессорлар ва сервер тизимлари.
…