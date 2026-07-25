Türkiye'nin en yakışıklı erkek seçildi: Finalde sürpriz isim kazandı

·2.8K·Dünya
Türkiye'nin en yakışıklı erkek seçildi: Finalde sürpriz isim kazandı

Türkiye'nin en prestijli erkek modelcilik ve temsil yarışmalarından biri olan “Mister Turkey 2026”nın büyük finali İstanbul'da gerçekleştirildi. Ülkenin farklı bölgelerinden seçilen 30 finalist büyük ödül için sahneye çıktı.

Yarışmacılar dış görünüşleri, sahne duruşları, tarzları ve temsil yetenekleri üzerinden değerlendirildi. İzleyicilerin ve jürinin dikkatini çekmek için gece boyunca kıyasıya bir rekabet yaşandı.

Final sonuçlarına göre Doğukan Navdar “Mister Turkey 2026” unvanını kazanarak birincilik tacını giydi. Onun zaferi final gecesinin en önemli ve heyecan verici olayı oldu.

Doğukan Navdar'ın artık Türkiye'yi uluslararası modelcilik yarışmalarında temsil etmesi bekleniyor.

Mister TurkeyDoğukan NavdarTürkiyeModaYarışma
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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