Chelsea, Maxence Lacroix Transferine Çok Yakın: Marcel Desailly'den Sürpriz Hamleye Eleştiri

Londra ekibi Chelsea, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Crystal Palace'ın yıldızı Maxence Lacroix'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 52 milyon sterlin değer biçilen bu transfer, takımın yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun planları doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Ancak kulüp efsanesi Marcel Desailly, bu transferin başarısından şüphe duyuyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Football London'ın haberine göre, 26 yaşındaki Fransız stoper halihazırda sağlık kontrollerinden geçti ve kısa süre içinde Stamford Bridge'e taşınması bekleniyor. Bu transfer, BlueCo sahipliğindeki Chelsea'nin stratejisinde önemli bir dönüm noktası oldu: Kulüp, son dört yılda ilk kez 26 yaşın üzerindeki bir futbolcu için büyük bir bonservis bedeli öpiyor.

Deneyim Eksikliği Sorunu

Chelsea'nin eski kaptanı Marcel Desailly, Lacroix'nın yeteneklerini inkar etmemekle birlikte, takımın farklı profil bir savunmacıya ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Ona göre takımın şu anda arkasından sürükleyebilecek, elit düzeyde tecrübeye sahip bir lideri eksik.

"O gerçekten Chelsea için doğru oyuncu mu? Bence takımın daha fazla deneyime sahip, savunmayı idare edebilecek oturmuş bir merkez defansa ihtiyacı var. Savunmanın merkezinde gerçek, tecrübeli bir lider lazım" diye belirtti Desailly. Efsanevi savunmacı, kulübün kendi seviyesindeki baskıya alışkın futbolcuları hedef alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Taktiksel Uyum ve Başarılar

Bununla birlikte Desailly, bu transferin Xabi Alonso'nun taktiğine uygun olduğunu kabul etti. Alonso üçlü savunmayla oynamayı tercih ediyor ve Lacroix, Crystal Palace formasıyla Oliver Glasner yönetiminde tam olarak bu sistemde oynayarak büyük tecrübe kazandı.

Maxence Lacroix'nın son yıllardaki gelişimi dikkat çekici oldu. 2024 yılında Wolfsburg'dan İngiltere'ye gelen savunmacı, geçen sezon Crystal Palace ile birlikte Federasyon Kupası ve Konferans Ligi'ni kazanmada kilit rol oynadı. Ayrıca Fransa milli takımı formasıyla da kendini göstermeyi başardı.

Şu anda Chelsea taraftarları ve uzmanlar, Lacroix'nın gelişiminin takım savunmasındaki sorunları çözüp çözemeyeceğini tartışıyor. Desailly gibi nüfuzlu isimlerin endişeleri haklı olsa da Xabi Alonso kendi felsefesini tam olarak bu tarz oyuncular üzerine kurmaya kararlı görünüyor.