Hindistan'da şok olay: Gelin, kayınpederinin cinsel organına bıçakla saldırdı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir gelinin kayınpederinin cinsel organını kestiği olay geniş yankı uyandırdı. Kadının iddiasına göre kayınpederi, kocası evde olmadığı zamanlarda kendisine iki yıl boyunca düzenli olarak cinsel tacizde bulundu.

Edinilen bilgiye göre kadın, daha önce de yardım istemek için birkaç kez komşularına başvurmuş ancak çığlıkları ciddiye alınmamıştı. Bunun üzerine kadın, bir sonraki taciz girişimi sırasında kayınpederine bıçakla saldırdı.

Erkeğin çığlıklarını duyan komşular hemen olay yerine gelerek polise haber verdi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şu anda kadının uzun yıllar süren istismar iddiaları araştırılıyor. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından olaya yasal bir değerlendirme getirilmesi bekleniyor.